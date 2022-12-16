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Киноафиша Новости Сражаться или сбежать: вышел новый трейлер драмы «Говорят женщины»

Сражаться или сбежать: вышел новый трейлер драмы «Говорят женщины»

16 декабря 2022 11:07
Сражаться или сбежать: вышел новый трейлер драмы «Говорят женщины»

Картина входит в число потенциальных номинантов на «Оскар».

Студия MGM выпустила новый трейлер драмы «Говорят женщины», которую продвигают на «Оскар» и другие престижные кинонаграды. В основной актерский состав вошли Руни Мара («Девушка с татуировкой дракона»), Клэр Фой («Корона»), Бен Уишоу («Облачный атлас»), Джудит Айви («Анатомия страсти»), Джесси Бакли («Незнакомая дочь») и Фрэнсис МакДорманд («Земля кочевников»).

В центре сюжета — группа женщин из общины меннонитов. Во время сна героини регулярно подвергаются сексуальному насилию, но из-за полного отсутствия каких-либо явных доказательств данные инциденты объясняются нападением демонов. В какой-то момент женщинам все это надоедает. В период отсутствия мужчин они решают собраться, чтобы вместе решить проблему. Все это приводит их к нелегкому выбору — сражаться или сбежать.

Сняла фильм по собственному сценарию Сара Полли («Любит / Не любит», «Вдали от нее», «Истории, которые мы рассказываем»). В основу картины лег одноименный роман Мириам Тейвз.

Мировая премьера «Женщины говорят» состоялась еще в сентябре в рамках кинофестиваля в Теллуриде, после чего была показана многих других значимых киносмотрах. Рейтинг фильма на сайте Rotten Tomatoes сейчас составляет 91% положительных отзывов. Кинотеатральный релиз намечен на 23 декабря.

Фото: MGM
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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