Коля Герасимов встречает Алису из будущего в тизере фильма «Сто лет тому вперед»

Кинокомпания «Централ Партнершип» презентовала дебютный тизер приключенческого фэнтези «Сто лет тому вперед», являющегося экранизацией знаменитой повести Кира Булычева. Производство ленты началось относительно недавно, поэтому премьера состоится лишь 28 декабря 2023 года.

В центре сюжета фильма — подростки из разных миров. Коля Герасимов любит видеоигры, пишет рэп и тусуется с друзьями, тогда как Алиса Селезнева живет в далеком будущем. Девушка отлично знает инопланетную фауну и историю галактики, а также не понаслышке знакома с боевыми искусствами. Также Алису не отпускает прошлое — в далекой битве между землянами и космическими захватчиками у нее погибла мама. В какой-то момент потерпевшее поражение зло снова возвращается, из-за чего все миры перемешиваются. Коля и Алиса знакомятся, и от исхода их невероятных приключений теперь будет завесить судьба целой вселенной.

Образ Коли воплотил актер из сериала «Монастырь» Марк Эйдельштейн, а имя актрисы, сыгравшей Алису, создатели пока не раскрывают. В качестве ее экранных родителей предстанут Константин Хабенский и Виктория Исакова. Остальные исполнители будут объявлены позже. Режиссером выступает Александр Андрющенко («Ёлки», «Напарник»). Над сценарием вместе с ним работали Андрей Золотарев («Вторжение») и Ксения Мирошник («Папа»).