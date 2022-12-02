Критики неоднозначно приняли фильм «Освобождение» с Уиллом Смитом

В США в ограниченный прокат вышла эпическая экшен-драма с Уиллом Смитом «Освобождение», в которой рассказывается реальная история беглого раба Питера. Вслед за релизом в сети появились первые отзывы. Несмотря на ранние сообщения о весьма положительной реакции публики на тестовых показах, критиков картина Антуана Фукуа разделила. При этом многие претензии адресованы постановщику, которого упрекают в отсутствии столь необходимой для подобного материала режиссерской тонкости. Что в фильме, несомненно, заслуживает внимания, так это выдающаяся игра Уилла Смита, продемонстрировавшего по-настоящему яркое перевоплощение. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг фильма сейчас составляет 60% при 30 отзывах.

Ниже приведены выдержки из рецензий журналистов:

Питер Брэдшоу, The Guardian:

«Каким бы ни было нынешнее положение дел Уилла Смита, он привносит в эту суровую драму о Гражданской войне необходимое присутствие звездной силы».

Манохла Даргис, The New York Times:

«История Питера и теплота Смита пронесут вас через этот фильм, в котором определенно есть сердце, стержень и жесткость».

Ловия Гьяркье, The Hollywood Reporter:

«В «Освобождении» с уважением и большим восхищением относятся к деталям истории Питера, но повествование начинает хромать после того, как он попадает в лагерь армии Союза в Батон-Руж. Все это вынуждает невольно задуматься: а кем был на самом деле Питер как личность? Дальнейшая драма выгляди слишком надуманной, особенно в сравнении с впечатляющими и визуально насыщенными моментами его мучительного побега».

Solzy at the Movies, Даниэль Сольцман:

«Рабство — худший грех Америки, а «Освобождение», хоть и чрезмерно жесткая, но обязательная к просмотру лента».

Джон Ньюджент, Empire Magazine:

«Освобождение» не может превзойти уже известные истории о рабстве, потому что тут нет ничего принципиально нового. Лучше всего лента работает, когда авторы перестают ударяться в клише и концентрируются на выдающейся, сдержанной игре Уилла Смита».

«Освобождение» выйдет на Apple TV+ 9 декабря.