Ученые создают совершенного андроида в тизере корейского фантастического фильма «Чон-и»

Netflix выпустил тизер корейского научно-фантастического боевика «Чон-и» (Jeongi). Главные роли в фильме исполнили Ким Хен-джу («Лечу к тебе со скоростью 493 км/ч»), Кан Су-ен («Суррогатная мать») и Рю Ген-су («Звук волшебства»)

Действие картины разворачивается в XX веке. Радикальные климатические изменения на Земле привели к тому, что планета стала непригодна для жизни, поэтому человечеству пришлось переселиться в специальные убежища. Однако даже мировые катаклизмы не смогли изменить натуру людей, и вскоре выжившие вновь начали воевать друг с другом. Смелая девушка Чон-и (Хён-джу), возглавляющая союзные войска, становится участником инновационного эксперимента по клонированию человеческого мозга. Результаты этой инициативы могут стать ключом к победе в кровавом противостоянии. В трейлере можно увидеть красочную и детализированную сцену сборки андроида с мозгом Чон-и, а также несколько панорамных кадров постапокалиптического мира будущего.

Режиссером и сценаристом фильма выступает Ён Сан-хо, который ранее снял ивестную зомби-дилогию «Поезд в Пусан», а также картины «Телекинез» и «Подделка».

«Чон-и» выйдет на Netflix 20 января следующего года.