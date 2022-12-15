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Киноафиша Новости Стало известно, когда стартуют сериал «Рыцари Готэма» и третий сезон «Супермена и Лоис»

Стало известно, когда стартуют сериал «Рыцари Готэма» и третий сезон «Супермена и Лоис»

15 декабря 2022 15:30
Стало известно, когда стартуют сериал «Рыцари Готэма» и третий сезон «Супермена и Лоис»

Премьеры супергеройских шоу состоятся в один день.

Кабельный канал The CW огласил дату премьеры двух супергеройских сериалов DC — третьего сезона «Супермена и Лоис» и нового шоу «Рыцари Готэма». Проекты стартуют на малых экранах в один и тот же день — 14 марта 2023 года.

События продолжения «Супермена и Лоис» развернутся спустя несколько недель после развязки предыдущего сезона, когда Человек из стали (Тайлер Хэклин) одолел Элли Элстон (Риа Килстедт). В новых сериях покажут, как Кларк наслаждается жизнью с Лоис (Битси Таллок) и вместе работает с ней в смолвильской газете, сочетая супружескую жизнь со свой супергеройской деятельностью. Но зло никогда долго не дремлет — в городе появляется новый враг, который угрожает всеобщему благополучию. Параллельно Джордан (Алекс Гарфин) познает тягости супергеройской жизни, а его брат Джонатан (Майкл Бишоп) пытается найти для себя новую цель.

Отправной точкой сюжета «Рыцарей Готэма» станет убийство Бэтмена, а в центре повествования окажется приемный сын Брюса Уэйна по имени Тернер (Оскар Морган). Молодой человек оказывается главным подозреваемым. Чтобы восстановить свое доброе имя, он объединяется с детьми заклятых врагов Темного рыцаря, которые, как и он, проходят по тому же делу. Вместе главным героям предстоит раскрыть правду и защищать Готэм. Среди тех, с кем им предстоит иметь дело, окажется окружной прокурор Харви Дент (Миша Коллинз).

Фото: The CW
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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