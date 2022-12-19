Сэм Мендес готовит пародийный сериал о супергеройском кино

Для Мендеса это будет первый в карьере телевизионный проект.

Режиссер Сэм Мендес попробует свои силы на телевидении. Как передает Deadline, создатель оскароносных драм «1917» и «Красота по-американски» снимет многосерийную сатирическую комедию «Франшиза» (The Franchise). Кабельный канал HBO уже официально заказал пилотную серию.

В шоу будет высмеиваться голливудская мода на кинокомиксы и крупные блокбастеры, а главными героями повествования окажутся актеры и члены съемочной группы масштабного фильма. Из-за многочисленных проблем во время работы действующие лица погрузятся в настоящий производственный ад, в свете чего будут пускаться в разнообразные размышления об изнанке киноиндустрии и значимости их супергеройской картины.

В основной актерский состав вошли Билли Магнуссен («Аладдин»), Джессика Хайнс («Инфлюенсеры»), Даррен Голдштейн («Под знаменем небес»), Лолли Адефопе («Чудотворцы») и Айзек Пауэлл («Дорогой Эван Хансен»), а в качестве постоянных приглашенных исполнителей выступят звезды киновселенной Marvel Даниэль Брюль («Сокол и Зимний солдат») и Ричард Э. Грант («Локи»).

Помимо постановки, Мендес является главным идейным вдохновителем проекта, а должность шоураннера получил сценарист «Наследников» Джон Браун. Оба также входят в команду исполнительных продюсеров шоу наряду с Армандо Ианнуччи («Смерть Сталина»).