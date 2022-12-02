Начались съемки сериала «Талисман» с Аглаей Тарасовой и Кириллом Кяро

Накануне официально стартовали съемки российского сериала «Талисман», главные роли в котором сыграют Аглая Тарасова («Лед») и звезда «Эпидемии» Кирилл Кяро. Многосерийная авантюрная комедия выйдет на в онлайн-кинотеатре more.tv в следующем году.

В центре сюжета окажется социопатка Лика (Тарасова), обладающая уникальным даром приносить удачу в абсолютно любых аферах. Осознавая это, она подрабатывает в качестве живого талисмана для преступников. Все меняется, когда один серьезный криминальный авторитет решает привязать девушку к себе на постоянной основе. Из-за этого Лика пускается в бега, а компанию ей составляет неудачливый бухгалтер Антон (Кяро), несправедливо обвиненный в хищении миллионов при строительстве детского реабилитационного центра. Объединившись, главные герои попытаются доказать невиновность Антона и восстановить его репутацию в глазах дочери.

В остальной актерский состав шоу вошли Полина Гухман, Екатерина Олькина, Виктор Васильев, Дмитрий Куличков, Петр Безменов и Даниил Белых. Постановкой проекта занимается режиссер Кирилл Кузин («Сергий против нечисти»). Креативным продюсером и сценаристом выступает Владимир Батрамеев («Детективное агентство Мухича»). Производство курирует компания Legio Felix.