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Киноафиша Новости В четвертом сезоне «Пацанов» маму Хьюи сыграет Розмари ДеУитт

В четвертом сезоне «Пацанов» маму Хьюи сыграет Розмари ДеУитт

2 декабря 2022 14:35
В четвертом сезоне «Пацанов» маму Хьюи сыграет Розмари ДеУитт

Также к продолжению присоединился Саймон Пегг и еще пара актеров.

В актерском составе четвертого сезона «Пацанов», съемки которого идут в Торонто с конца августа, состоялось значительное пополнение. По данным Variety, к многочисленному исполнительскому ансамблю сериала присоединилась Розмари ДеУитт («Лестница»), которая сыграет потерянную мать Хьюи Кэмпбелла (Джек Куэйд). В качестве отца персонажа в первом и третьем сезонах ненадолго появился Саймон Пегг. Британский комик вернется к этому образу и в четвертом сезоне шоу.

В четвертом сезоне «Пацанов» маму Хьюи сыграет Розмари ДеУитт

Вместе с упомянутыми к многосерийному экшену шоураннера Эрика Крипке накануне присоединились Роберт Бенедикт («Сверхъестественное») и Эллиот Найт («По волчьим законам»), но имена их героев пока не раскрываются. Кроме того, в числе новичков шоу значатся Сьюзэн Хэйард и Вэлори Керри в качестве супергероинь Сестры Сейдж и Фейерверк, а также Джеффри Дин Морган, однако все, что с ним связано, в данный момент тщательно засекречено.

В предстоящем сезоне продолжится конфликт команды Билли Бутчера (Карл Урбан) с Викторией Ньюман (Клаудия Думит) и Хомулендером (Энтони Старр). Кроме того, больше экранного времени получит Райан (Кэмерон Кроветти). Дата премьеры новых серий пока не анонсирована, но предполагается, что премьера состоится во второй половине 2023 года.

Фото: Legion-Media; Getty Images
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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