Спин-офф «Живой стали» находится на активной стадии разработки

В начале этого года появились новости о разработке многосерийного спин-оффа семейного блокбастера «Живая сталь», который готовят для стриминговой платформы Disney+. Исполнительным продюсером проекта является Шон Леви, создатель оригинальной ленты с Хью Джекманом. В свежем интервью порталу Collider, приуроченного к релизу мультфильма «Ночь в музее: Новое воскрешение Камунра», Леви поделился парой оптимистичных деталей.

Постановщик старается придерживаться позиции секретности, но он пояснил, что проект уже обрел сценариста, так что творческий процесс идет своим чередом. По словам Леви, найти автора с правильным взглядом оказалось по-настоящему сложной задачей:

«Сериал находится в очень активном и перспективном развитии. Я по-настоящему воодушевлен идеями, которые мы рассматриваем. Но, как вы можете понять из моих уклончивых фраз, я пока не могу раскрыть информацию о сценаристе и графике. Мы ознакомились с массой задумок. Мне хотелось оградить «Живую сталь» от плохих идей. По мне, так пусть лучше не будет никакого сериала, нежели результат окажется проходным. Однажды мне, наконец, посчастливилось услышать отличный вариант, где на основе оригинального фильма завязывается действительно захватывающая история. Мне нравится выбранное направление».

Из сказанного ясно пока лишь одно — действие спин-оффа будет разворачиваться в уже хорошо знакомой вселенной, однако вернется ли кто-либо из актерского состава, вопрос открытый. В данный момент Леви готовится к производству «Дэдпула 3», где он вновь объединится с Джекманом и Райаном Рейнольдсом.