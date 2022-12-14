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Киноафиша Новости Сериал «Уэнсдэй» превзошел «Историю Джеффри Дамера» по количеству просмотров на Netflix

Сериал «Уэнсдэй» превзошел «Историю Джеффри Дамера» по количеству просмотров на Netflix

14 декабря 2022 12:29
Сериал «Уэнсдэй» превзошел «Историю Джеффри Дамера» по количеству просмотров на Netflix

Теперь сериал является третьим по популярности проектом стримингового сервиса за все время.

Сериал «Уэнсдэй» официально стал третьим популярнейшим проектом Netflix за всю историю существования стримингового сервиса. Шоу уже набрало 1 млрд часов просмотров, что до него удавалось сделать лишь двум проектам, «Игре кальмара» и четвертому сезону «Очень странных дел». Таким образом, сериал Тима Бертона превзошел показатели недавнего «Монстра: История Джеффри Дамера», набравшего 856,2 млн часов просмотров. Кроме того, несмотря на то, что с премьеры «Уэнсдэй» прошло уже три недели, сериал также смог обойти долгожданное документальное шоу «Гарри и Меган».

Сейчас «Уэнсдэй» отстает от четвертого сезона «Очень странных дел» на 352,1 млн часов просмотров. Учитывая, что шоу Бертона в период с 5 по 11 декабря набрало 269,7 млн часов, кажется наиболее вероятным, что сериал братьев Даффер сохранит за собой второе место в мировом топе сервиса и первое место в рейтинге англоязычных проектов. Необходимо также учитывать, что хронометраж четвертого сезона «Очень странных дел» составляет 13 часов, в то время как «Уэнсдэй» длится всего 6,8 часов, что дает первому значительное преимущество в гонке.

Интересно, что, по оценкам Netflix, «Уэнсдэй» посмотрели примерно 150 млн домохозяйств (это число высчитывается путем деления 1,02 млрд часов просмотров на 6,8 часов хронометража). По данному показателю сериал уже превзошел четвертый сезон «Очень странных дел», который посмотрели 104 млн домохозяйств.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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