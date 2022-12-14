Режиссер Шон Леви заверил, что «Дэдпул 3» останется верен себе даже в рамках MCU

Режиссер Шон Леви сейчас с головой погружен в производство третьей части «Дэдпула», съемки которой, по его словам, стартуют уже в мае следующего года. В данный момент идет проработка сценария. Как отметил кинематографист в недавнем интервью порталу Collider, грядущий кинокомикс о встрече болтливого наемника Уэйда Уилсона (Райан Рейнольдс) с Росомахой (Хью Джекман) останется верен духу предыдущих картин. Как и планировалось, триквел станет первым проектом MCU со «взрослым» возрастным рейтингом R:

«Сейчас мы пишем, переписываем и разрабатываем. В общем, ежедневно готовим «Дэдпула 3» к съемкам. Это истинное удовольствие, мы смеемся каждый день. Неописуемо весело слушать, писать и придумывать все эти сцены, где люди постоянно сквернословят. Еще есть насилие и хардкор, то есть все в лучших традициях «Дэдпула».

Для Леви, который обычно снимает фильмы для семейной аудитории, новый «Дэдпул» станет в каком-то смысле смелым творческим вызовом, но постановщик очень рад подобной перспективе. Почти десять лет назад у него была такая возможность с комедией «Кадры», но в угоду прокатчику тогда Леви пришлось смягчить материал для большего коммерческого потенциала. Ленте это в итоге не помогло, но с «Дэдпулом 3» ситуация иная.

Премьера «Дэдпула 3» намечена на 8 ноября 2024 года.