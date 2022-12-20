Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Бывшие. Happy end" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Инопланетным захватчикам несдобровать: вышел трейлер фильма «Детки против пришельцев»

Инопланетным захватчикам несдобровать: вышел трейлер фильма «Детки против пришельцев»

20 декабря 2022 16:52
Инопланетным захватчикам несдобровать: вышел трейлер фильма «Детки против пришельцев»

Картина была снята автором знаменитого трэш-боевика «Бомж с дробовиком».

Кинокомпания RLJE Films представила трейлер фантастического фильма ужасов «Детки против пришельцев». Главные роли в фильме исполнили Доминик Мариш («Боишься ли ты темноты?»), Фиби Рекс и Калем МакДональд («Цветы ночи»).

По сюжету, группа беспощадных инопланетян высаживается на Землю с целью превратить людей в топливо для своих космических кораблей. Главные герои — школьник Гэри (Мариш), который пытается снять остросюжетный любительский фильм со своими друзьями, и его старшая сестра Саманта (Рекс), которая хочет попасть в компанию крутых ребят. Когда их родители уезжают из города на выходные, они решают устроить в доме грандиозную вечеринку. По началу тусовка идет как нельзя лучше, но внезапно она прерывается прибытием инопланетян. Многие гости оказываются похищены и убиты. Гэри, Саманта и еще несколько человек успевают спастись, и, переведя дух, начинают готовить план мести захватчикам.

Режиссером и сценаристом фильма выступил Джейсон Айзекс («Бомж с дробовиком», «Азбука смерти», «З/Л/О 2»).

«Детки против пришельцев» были впервые показаны в сентябре этого года на Fantastic Fest 2022. Это крупный кинофестиваль, посвященный фильмам в жанрах фэнтези, фантастики и ужасов. Там картина получила достаточно положительные оценки от прессы: в настоящее время ее средняя оценка на агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 75%.

Фантастический хоррор выйдет в кинотеатрах и на цифровых платформах 20 января 2023 года.

Фото: RLJE Films
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
Назад в СССР: современные сериалы, рассказывающие о советском времени Назад в СССР: современные сериалы, рассказывающие о советском времени Читать далее 20 декабря 2022
12 фильмов и сериалов, в которых герои встречают любовь в канун Рождества 12 фильмов и сериалов, в которых герои встречают любовь в канун Рождества Читать далее 21 декабря 2022
От любви до ненависти: 10 кинофраншиз, которые не смогли вовремя остановиться  От любви до ненависти: 10 кинофраншиз, которые не смогли вовремя остановиться Читать далее 19 декабря 2022
Романтика в большом городе: 8 сериалов для тех, кто любит «Эмили в Париже» Романтика в большом городе: 8 сериалов для тех, кто любит «Эмили в Париже» Читать далее 20 декабря 2022
Сериальчик под бокальчик: подборка легких сериалов для хорошего настроения Сериальчик под бокальчик: подборка легких сериалов для хорошего настроения Читать далее 19 декабря 2022
Выбор редакции: 8 лучших фильмов 2022 года Выбор редакции: 8 лучших фильмов 2022 года Читать далее 20 декабря 2022
Лето, загробная жизнь и больничная рутина: 8 добрых сериалов которые улучшат настроение Лето, загробная жизнь и больничная рутина: 8 добрых сериалов которые улучшат настроение Читать далее 19 декабря 2022
«Сердце Пармы», «Казнь» и «Ника»: 10 лучших российских фильмов 2022 года «Сердце Пармы», «Казнь» и «Ника»: 10 лучших российских фильмов 2022 года Читать далее 20 декабря 2022
Тест: что из новогодних новинок тебе посмотреть? Тест: что из новогодних новинок тебе посмотреть? Читать далее 21 декабря 2022
Хроника одного беззаботного лета. Чего ждать от второго сезона «Манюни» Хроника одного беззаботного лета. Чего ждать от второго сезона «Манюни» Читать далее 19 декабря 2022
Related video