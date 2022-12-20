Инопланетным захватчикам несдобровать: вышел трейлер фильма «Детки против пришельцев»

Кинокомпания RLJE Films представила трейлер фантастического фильма ужасов «Детки против пришельцев». Главные роли в фильме исполнили Доминик Мариш («Боишься ли ты темноты?»), Фиби Рекс и Калем МакДональд («Цветы ночи»).

По сюжету, группа беспощадных инопланетян высаживается на Землю с целью превратить людей в топливо для своих космических кораблей. Главные герои — школьник Гэри (Мариш), который пытается снять остросюжетный любительский фильм со своими друзьями, и его старшая сестра Саманта (Рекс), которая хочет попасть в компанию крутых ребят. Когда их родители уезжают из города на выходные, они решают устроить в доме грандиозную вечеринку. По началу тусовка идет как нельзя лучше, но внезапно она прерывается прибытием инопланетян. Многие гости оказываются похищены и убиты. Гэри, Саманта и еще несколько человек успевают спастись, и, переведя дух, начинают готовить план мести захватчикам.

Режиссером и сценаристом фильма выступил Джейсон Айзекс («Бомж с дробовиком», «Азбука смерти», «З/Л/О 2»).

«Детки против пришельцев» были впервые показаны в сентябре этого года на Fantastic Fest 2022. Это крупный кинофестиваль, посвященный фильмам в жанрах фэнтези, фантастики и ужасов. Там картина получила достаточно положительные оценки от прессы: в настоящее время ее средняя оценка на агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 75%.

Фантастический хоррор выйдет в кинотеатрах и на цифровых платформах 20 января 2023 года.