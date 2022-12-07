Начались съемки четырнадцатого сезона «Доктора Кто» во главе с Шути Гатвой

В официальных социальных сетях сериала «Доктор Кто» было объявлено о том, что производственная команда приступила к съемки четырнадцатого сезона знаменитого научно-фантастического шоу.

Ранее телеканал BBC объявил о том, что роль Доктора Кто в новых сериях исполнит руандский актер Шути Гатва («Сексуальное просвещение»). Его верного компаньона Руби Сандей сыграет Милли Гибсон («Улица коронации»).

Эпизоды с новым дуэтом выйдут на экраны после показа трех спецвыпусков, приуроченных к 60-летнему юбилею шоу, в которых роль путешественника во времени вновь исполнил Дэвид Теннант. По словам актера, он вернулся в сериал по «случайному стечению обстоятельств», а именно из-за того, что принял участие в совместном онлайн-просмотре «Доктора Кто» на карантине вместе с шоураннером проекта Расселлом Т. Дэвисом:

«Это произошло по случайному стечению обстоятельств. Все началось с просмотра сериала на карантине. В определенное время и день все мы посмотрели определенные эпизоды, и некоторые из людей, которые принимали участие в их создании, начали писать в социальных сетях. Сам я обычно не пользуюсь ими, но моя жена помогла мне с этим».

Сам Дэвис также принимает участие в разработке 14 сезона сериала.

Кроме того, Теннант одобрил выбор Гатвы как следующего Доктора Кто:

«Он прекрасный человек. Он полон энергии и действительно талантлив. Так что я абсолютно спокоен за будущее «Доктора Кто» и с радостью причисляю себя к огромному числу фанатов сериала, которые с нетерпением ждут продолжения».

Три специальных эпизода с участием Теннанта выйдут в ноябре 2023 года. Премьера четырнадцатого сезона с Гатвой и Гибсон состоится в праздничный сезон того же года.