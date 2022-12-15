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Киноафиша Новости Нил Макдонаф, Кристофер Ллойд и другие сыграют в нео-вестерне «Человек в длинном черном плаще»

Нил Макдонаф, Кристофер Ллойд и другие сыграют в нео-вестерне «Человек в длинном черном плаще»

15 декабря 2022 16:16
Нил Макдонаф, Кристофер Ллойд и другие сыграют в нео-вестерне «Человек в длинном черном плаще»

Фильм о подростке, детективе и загадочном убийце.

Звезда трилогии «Назад в будущее» Кристофер Ллойд, а также Нил Макдонаф («Йеллоустоун»), Марк Фойерстин («Дорогой доктор») и Дермот Малруни («Четыре свадьбы и одни похороны») возглавили актерский состав нео-вестерна «Человек в длинном черном плаще» (Man in the Long Black Coat). Ключевыми персонажами фильма станут трудный подросток, обвиняемый в убийстве, и детектив, который пытается докопаться до истины и вывести на чистую воду настоящего преступника.

Нил Макдонаф, Кристофер Ллойд и другие сыграют в нео-вестерне «Человек в длинном черном плаще»

Постановкой картины займется Сальвадор Литвак. Для него это будет уже третий полнометражный режиссерский проект после лент «Спасение Линкольна» и «Безумная семейка». Сценарий Литвак написал вместе со своей женой и творческим партнером Ниной Давидович Литвак. Вот как кинематографист описывает свой новый проект:

«Человек в длинном черном плаще» — это стильный широкоэкранный вестерн-триллер в стиле неонуар. Я планирую сделать высокогорную пустыню образца 2022 года такой же культовой, как и Долина монументов Джона Форда».

Главным продюсером предстоящей ленты выступает Ли Брода («Звоните Джейн», «Холодный расчет», «Частная война»). Съемки уже начались и проходят в Санта-Кларите, штате Калифорния. Дата премьеры пока не анонсирована.

Фото: Legion-Media; Getty Images
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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