«Реальная любовь» и не только: 10 фильмов, которые смотрят на Новый год в разных странах

Черно-белая картину Фрэнка Капры, создателя чудеснейшего «Это случилось однажды ночью», уже много десятков лет показывают по американскому телевидению в сочельник. Примечательно, что история о Джордже Бейли (Джеймс Стюарт), владельце кредитной компании, который решает совершить самоубийство, но встречает ангела, далеко не сразу стала рождественской классикой голливудского кино. Популярность фильму, как ни странно, принесло ТВ — в 70-х годах «Эта замечательная жизнь» перешла в статус «общественного достояния» страны. Таким образом, телевизионщики могли транслировать картину без приобретения авторских прав.

Эта замечательная жизнь

Сатирический мюзикл Франсуа Озона с целой плеядой самых известных актрис Франции может превратить любой день в праздник. Однако сами французы предпочитают любоваться на Катрин Денев, Изабель Юппер и Фанни Ардан в Рождество. Местные считают, что «Восемь женщин» — эта метафора предновогодней суеты, которая охватывает всю страну в конце декабря. Кроме того, мюзикл Озона полон настоящей праздничной атмосферы, с наряженной елкой и пушистыми снежинками за окном — последнее для французов большая редкость.

8 женщин

Невероятно, но факт. Классический ромком Ричарда Кертиса о жизни, любви и печали современных британцев продолжает оставаться главным новогодним хитом Великобритании. Благодаря большому количеству разнообразных сюжетов «Реальная любовь» была и остается максимально актуальным фильмом для англичан, которые из поколение в поколение сталкиваются с одними и теми же проблемами. Большому успеху картины также способствовал уникальный каст, состоящий из всенародно любимых британских актеров, таких как Алан Рикман, Эмма Томпсон.

Реальная любовь

Рождественские каникулы (Италия)

Комедию «Рождественские каникулы» часто сравнивают с той же «Реальной любовью» из-за большого количества разнообразных сюжетных линий. Действие фильма, вышедшего в далекие 80-е, разворачивается вокруг двух семей, которые отправляются на горнолыжный курорт, чтобы отпраздновать Рождество. Естественно, ничем хорошим это для них не заканчивается. «Рождественские каникулы» так понравились итальянским зрителям, что фильм получил сразу несколько продолжений. Впрочем, уже не таких популярных, как оригинал.

Рождественские каникулы

Еще один фильм, в котором сошлись сразу несколько житейских историй. Главный герой польской комедии «Письма к М.» — обычный диджей на радио по имени Миколай. Каждый день он слушает рассказы простых людей, дает им какие-то советы или включает любимую музыку. Парадоксально, но «Письма к М.» создан по шаблону классических голливудских комедий, и, возможно, именно по этой причине он так сильно полюбился зрителям. В картине можно увидеть сразу несколько известных польских актеров, которые также в своем роде обеспечили ей популярность.

Письма к М.

В Японии на Новый год, конечно, смотрят аниме. Сюжет «Однажды в Токио» повествует о двух бездомных, которые случайно находят новорожденную девочку в канун Рождества. В поисках приюта для ребенка главные герои попадают в вереницу самых разнообразных событий, каждое из которых тем не менее заканчивается хорошо. Есть в «Однажды в Токио» и своеобразная мораль, которая помогает японцам помнить и чтить древние традиции зимнего праздника.

Однажды в Токио

Спасите рождественского гуся (Германия)

В Германии в новогоднюю пору принято смотреть сказки, особую популярность среди которых имеет «Спасите рождественского гуся». Действие фильма разворачивается вокруг обычной семьи, которая решает приготовить гуся на праздник, но в итоге оставляет его дома в качестве нового питомца и задушевного друга. В финале гусь с редким именем Огюст получает фирменный вязаный свитер, в котором гордо расхаживал в кадре. «Спасите рождественского гуся» был очень популярен в стране, местные журналисты даже смогли разыскать гуся, сыгравшего роль Огюста. Его жизнь освещалась в национальных СМИ вплоть до самой смерти в 2013 году.

Спасите рождественского гуся

Советский мюзикл, созданный по мотивам сказки «Волк и семеро козлят», внезапно получил большую популярность в Норвегии. Особенно часто «Маму» показывают на Новый год. Этот фильм также популярен в Германии, однако в родной стране о нем, кажется, и вовсе забыли. Главные роли в «Маме» исполнили Михаил Боярский и Людмила Гурченко. Как правило, картину транслируют на английском языке с норвежскими субтитрами.

Мама

Рождественская история (Финляндия)

В Финляндии, как и во многих других европейских странах, на Рождество предпочитают смотреть сказки. «Рождественская история» — это своего рода фантазия на тему появления Санта-Клауса, резиденция которого, по слухам, находится в финской Лапландии. Главный герой картины — осиротевший мальчик, который решает наградить весь мир бесценными подарками. «Рождественская история» — максимально наивная сказка, которая тем не менее смогла оставить след в сердцах финских зрителей.

Рождественская история

90-й день рождения, или Ужин на одного (Швеция)

В конце декабря на шведском телевидении часто крутят комедию «90-й день рождения, или Ужин на одного», которая на самом деле не имеет какого-то особого отношения к Рождеству или Новому году. Главная героиня ленты — пожилая, но очень одинокая дама, мечтающая достойно отпраздновать свой юбилей. Увы, гости в ее доме так и не появляются. В итоге дворецкий решает притвориться сразу несколькими разными людьми, чтобы у любимой его сердцу хозяйки появилось хотя бы иллюзорное ощущение внимания и заботы. В «90-й день рождения, или Ужин на одного», по сути, играют всего лишь два актера, однако за развитием событий наблюдать поистине интересно, да и прекрасный юмор не заставляет зрителей лишний раз скучать.