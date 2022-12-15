Нью-Йорк, Нью-Йорк: вышел первый тизер-трейлер «Крика 6»

Киностудия Paramount Pictures презентовала долгожданный трейлер шестой части «Крика», в которой повествование перенесется из привычного провинциального городка Вудсборо в густонаселенный Нью-Йорк. В минутном ролике как раз обыгрывается эта тема, показывая основных действующих лиц прошлого фильма в забитом вагоне метро. Внезапно атмосфера резко набирает тон безысходности, когда перед героями появляется новый маньяк в маске Призрачного лица. Несмотря на огромное количество людей, помощи ждать неоткуда.

Подробности сюжета пока не раскрываются, но известно, что, кроме смены локации, изменится и привычный состав персонажей — за бортом ленты осталась Сидни Прескотт в исполнении Нив Кэмпбелл, зато отважная журналистка Гейл Уэзерс, которую играет Кортни Кокс, обязательно вернется. Кроме того, на этот раз создатели сделали упор на жестокость.

В основной каст вошли звезда «Уэнсдэй» Дженна Ортега, Мелисса Баррера, Джасмин Савой Браун, Хайден Панеттьери, Дермот Малруни, Мэйсон Гудинг, Девин Некода, Джош Сегарра, Лиана Либерато, Самара Уивинг, Генри Черни и Тони Револори. Новой частью слэшер-франшизы занимается творческая команда пятой части: режиссеры Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт, а также сценаристы Гай Бусик и Джеймс Вандербилт.

Премьера «Крика 6» состоится 10 марта 2023 года.