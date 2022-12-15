Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Бывшие. Happy end" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Нью-Йорк, Нью-Йорк: вышел первый тизер-трейлер «Крика 6»

Нью-Йорк, Нью-Йорк: вышел первый тизер-трейлер «Крика 6»

15 декабря 2022 07:31
Нью-Йорк, Нью-Йорк: вышел первый тизер-трейлер «Крика 6»

Действие слэшера переместится из Вудсборо в мегаполис.

Киностудия Paramount Pictures презентовала долгожданный трейлер шестой части «Крика», в которой повествование перенесется из привычного провинциального городка Вудсборо в густонаселенный Нью-Йорк. В минутном ролике как раз обыгрывается эта тема, показывая основных действующих лиц прошлого фильма в забитом вагоне метро. Внезапно атмосфера резко набирает тон безысходности, когда перед героями появляется новый маньяк в маске Призрачного лица. Несмотря на огромное количество людей, помощи ждать неоткуда.

Подробности сюжета пока не раскрываются, но известно, что, кроме смены локации, изменится и привычный состав персонажей — за бортом ленты осталась Сидни Прескотт в исполнении Нив Кэмпбелл, зато отважная журналистка Гейл Уэзерс, которую играет Кортни Кокс, обязательно вернется. Кроме того, на этот раз создатели сделали упор на жестокость.

Нью-Йорк, Нью-Йорк: вышел первый тизер-трейлер «Крика 6»

В основной каст вошли звезда «Уэнсдэй» Дженна Ортега, Мелисса Баррера, Джасмин Савой Браун, Хайден Панеттьери, Дермот Малруни, Мэйсон Гудинг, Девин Некода, Джош Сегарра, Лиана Либерато, Самара Уивинг, Генри Черни и Тони Револори. Новой частью слэшер-франшизы занимается творческая команда пятой части: режиссеры Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт, а также сценаристы Гай Бусик и Джеймс Вандербилт.

Премьера «Крика 6» состоится 10 марта 2023 года.

Фото: Paramount Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
Отправляемся в Европу: 6 необычных локаций, где снимали сериал «Уэнсдэй» Отправляемся в Европу: 6 необычных локаций, где снимали сериал «Уэнсдэй» Читать далее 14 декабря 2022
Киногороскоп 2023: гадаем по звездам кино Киногороскоп 2023: гадаем по звездам кино Читать далее 15 декабря 2022
Вечная классика: 15 советских новогодних фильмов, проверенных временем Вечная классика: 15 советских новогодних фильмов, проверенных временем Читать далее 15 декабря 2022
Поверить в чудо: 12 детских новогодних фильмов со сказочной атмосферой Поверить в чудо: 12 детских новогодних фильмов со сказочной атмосферой Читать далее 14 декабря 2022
Пойдем в кино: 5 веских причин посмотреть комедию «Непослушник 2» Пойдем в кино: 5 веских причин посмотреть комедию «Непослушник 2» Читать далее 15 декабря 2022
Веселые праздники: 16 комедий с новогодним настроением Веселые праздники: 16 комедий с новогодним настроением Читать далее 13 декабря 2022
Что подарить на Новый год: 12 оригинальных идей для киномана Что подарить на Новый год: 12 оригинальных идей для киномана Читать далее 16 декабря 2022
5 отличных рождественских фильмов которые вы наверняка никогда не видели  5 отличных рождественских фильмов которые вы наверняка никогда не видели Читать далее 14 декабря 2022
«Аватар 2: Путь воды»: как создавался сиквел культовой картины Джеймса Кэмерона «Аватар 2: Путь воды»: как создавался сиквел культовой картины Джеймса Кэмерона Читать далее 14 декабря 2022
Заряд праздничного настроения: 13 атмосферных новогодних короткометражек Заряд праздничного настроения: 13 атмосферных новогодних короткометражек Читать далее 15 декабря 2022
Related video