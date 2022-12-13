По словам актрисы Молли Рингуолд, Жан-Люку Годару не понравилось «Криминальное чтиво»

Жан-Люк Годар не любил культовый фильм «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино. Об этом стало известно из недавнего интервью Молли Рингуолд, сыгравшей одну из главных ролей в фильме Годара «Король Лир» (1987). Также на счету Рингуолд ведущие роли в таких картинах, как «Клуб «Завтрак», «Шестнадцать свечей» и «Милашка в розовом».

По словам актрисы, она поддерживала связь с Годаром. Однажды они обсуждали «Криминальное чтиво». В интервью New Yorker Рингуолд сказала:

«Тогда мы болтали о последних фильмах. Он не слишком высоко оценил «Криминальное чтиво», популярную картину того времени. Он сказал, что в ней «нет подлинности». А потом мы начали говорить о «Тридцати двух историях о Гленне Гульде», более малоизвестной ленте франко-канадского режиссера Франсуа Жирара, которая нам обоим понравилась».

При этом Рингуолд вспомнила мастерство, с которым Годар добивался той же «подлинности» на своей съемочной площадке:

«Когда я сейчас пересматриваю «Короля Лира», я поражаюсь тому, какой невероятной неподвижности и бдительности я смогла достичь. Иногда создается впечатление, что я смотрю на фотографию, а не на кино. Все потому, что Годар был очень требователен к каждому жесту, и я вскоре поняла, что лучше делать именно то, что он говорит».

Примечательно, что Тарантино еще в 2013 году заявил, что также не любит фильмы Годара:

«Я перестал быть поклонником Жан-Люка Годара. Мне кажется, что в этом плане он чем-то похож на Фрэнка Фразетту. Вы любите его рисунки некоторые время, он кажется вам настоящей легендой, примером для подражания. Вы сами начинаете рисовать всякий бред, как он, а потом в вашей просто наступает другой период. Лично для меня Годар является именной такой фигурой».

Тарантино имеет ввиду знаменитого художника Фрэнка Фразетту, любившего рисовать грубые обнаженные тела. Он, в частности, занимался иллюстрированием книг о Конане-варваре и Тарзане. В 2009 году одна из его картин была продана за $1 млн.