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Киноафиша Новости В «Индиане Джонсе 5» расскажут, что случилось с сыном заглавного героя

В «Индиане Джонсе 5» расскажут, что случилось с сыном заглавного героя

22 декабря 2022 14:37
В «Индиане Джонсе 5» расскажут, что случилось с сыном заглавного героя

В свое время персонаж Шайи ЛаБафа был раскритикован зрителями.

По мнению многих поклонников, одним из наиболее спорных творческих решений в четвертой части «Индианы Джонса» стало включение в повествование сына легендарного археолога в исполнении Шайи ЛаБафа. Поскольку новый персонаж оказался чужеродным, в «Индиане Джонсе 5» его не будет, но отсутствие обязательно объяснят и даже расскажут о дальнейшей судьбе героя. Об этом поведал в разговоре с изданием Entertainment Weekly режиссер предстоящего фильма Джеймс Мэнголд.

Прошлые части франшизы получали свои подзаголовки в честь центральных артефактов или мест, а пятому фильму дали название «Индиана Джонс и часы судьбы», но что под этим подразумевается, пока большая загадка. Постановщик хочет, чтобы этот момент остался в секрете вплоть до самой премьеры, поэтому карты он пока раскрывать не намерен. Впрочем, кое-что он все-таки рассказал:

«Я не могу сейчас много болтать, потому что не хочу вредить фильму. Но будет ли в фильме реликвия, которая обладает силой или может ей обладать? И лежат ли в ее основе истории и научные теории? Мой ответ — да».

Мэнголд добавил, что в работе над проектом он не впадал в мрачность, а сама картина будет яркой и пропитанной духом классических приключений героя Харрисона Форда. Вместо ЛаБафа в пятой части саги компаньоном протагониста станет его крестная дочка, которую сыграла Фиби Уоллер-Бридж. Вместе они будут противостоять коварным нацистам.

Премьера «Индианы Джонса и Часы судьбы» намечена на 30 июня 2023 года.

Фото: Lucasfilm
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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