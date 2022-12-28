Новогодний стол, как в Хогвартсе: кулинарный гид по миру волшебников

Феликс Фелицис

— Перед вами, дамы и господа, весьма любопытное зелье «Феликс Фелицис», также известное под названием… — «Жидкая удача!» — Верно, мисс Грейнджер!

Гарри Поттер и Принц-полукровка

Ингредиенты:

750 мл воды или лимонада

500 г цветочного меда

1 стручок ванили

2 бутона гвоздики

1 палочка/1 чайная ложка корицы

1 стручок кардамона

сусальное золото или пищевой глиттер (при желании)

Способ приготовления:

1. Возьмите большую стеклянную банку, влейте в нее мед, затем добавьте воду или лимонад. Тщательно перемешайте получившуюся массу, пока мед полностью не растворится. Добавьте гвоздику, ваниль, кардамон, корицу. Еще раз все перемешайте. Дайте напитку настояться.

2. Готовый «Феликс Фелицис» процедите через сито, а потом разлейте по бокалам или маленьким бутылочкам для зелий. Добавьте сусальное золото или пищевой глиттер. Ваша «жидкая удача» готова. Будьте счастливы в 2023 году!

Гарр Поттер и Принц-полукровка

Шоколадная лягушка

Гарри запустил руку в карман и вытащил оттуда «шоколадную лягушку» — последнюю из тех, что прислала ему на Рождество Гермиона. Он протянул «лягушку» Невиллу, у которого был такой вид, словно он вот-вот расплачется.

Гарри Поттер и философский камень

Ингредиенты:

250 г темного шоколада

1 чайная ложка экстракта ванили

2-3 капли эфирного масла перечной мяты

силиконовые формы в виде лягушек

Способ приготовления:

1. Возьмите металлическую миску, добавьте туда ⅔ темного шоколада и растопите его на водяной бане, периодически помешивая. Как только субстанция окончательно растает, снимите его с огня и добавьте оставшуюся часть шоколада. Снова все перемешайте.

2. Добавьте в получившуюся шоколадную массу экстракт ванили и масло перечной мяты. Перемешайте до состояния однородности.

3. Разлейте шоколадную смесь по силиконовым формочкам, немного потрясите, чтобы из шоколада вышли все пузырьки воздуха. Оберните лягушек пищевой пленкой и отправьте в холодильник на полчаса.

4. Вытащите получившихся лягушек из формочек и красиво разложите на блюде. При желании их можно украсить кокосовой стружкой, орешками или кукурузными шариками.

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Гарри Поттер и Философсктй камень

Гороховый суп из Дырявого котла

«О, Дырявый котел! Если у вас есть гороховый суп, убедитесь, что вы съели его, прежде чем он съест вас!»

Гарри Поттер и узник Азкабана

Ингредиенты:

250 г сухого гороха

2 ст. ложки оливкового масла

2 зубчика чеснока

1 луковица репчатого лука

1 клубень картофеля

1 морковка

2 веточки тимьяна

2 лавровых листа

5 г орегано

1 стебель сельдерея

1 щепотка соли

Способ приготовления:

1. Хорошо промойте горох и замочите его на ночь. На следующее утро нагрейте на плите большую кастрюлю с водой, добавьте туда оливкового масла. Пока вода нагревается, нарежьте чеснок, морковь, репчатый лук и сельдерей кубиками.

2. Добавьте овощную смесь в кастрюлю, все хорошенечко перемешайте. Затем добавьте в получившуюся массу орегано и тимьян. Тушите в течение 10 минут, пока овощи не станут мягкими.

3. Нарежьте кубиками картофель и также добавьте его в кастрюлю. Закиньте в суп лавровый лист. Готовьте на среднем огне еще пять минут.

4. Влейте в кастрюлю четыре стакана бульона с замоченным горохом. Доведите суп до кипения, а затем поставьте на малый огонь и варите еще 1,5 часа, пока горох не станет совсем мягким.

5. Посолите суп по вкусу. Разлейте его по металлическим мисочкам. Можете добавить гренки, кусочки ветчины, петрушку и другие специи, которые есть дома. Ваш суп готов.

Гарри Поттера и Узник Азкабана

Домашние ириски Хагрида

— А из кого выбирать-то? — ответил Хагрид, протягивая друзьям тарелку с ирисками из патоки. (Рон все страдал над тазом.) — Защиту… вишь ты… никто не хочет преподавать. Эта должность проклята, на ней больше года не держатся, да! Ладно, лучше скажите, — спросил Хагрид, кивнув в сторону Рона, — кого это он пытался заколдовать?

Гарри Поттер и Тайная комната

Ингредиенты:

400 г черного (горького) шоколада

400 г сгущенного молока

100 г очищенных грецких орехов

1 чайная ложка соли

1 чайная ложка какао-порошка

1 чайная ложка сахарной пудры

Способ приготовления:

1. Смешайте в одной миске поломанный на кусочки шоколад, сгущенное молоко и соль. Отправьте получившуюся массу в микроволновку на 2-3 минуты. Либо растопите ее на плите. Перемешайте до однородности.

2. Добавьте в смесь измельченный грецкий орех, снова перемешайте. Возьмите квадратную форму и застелите ее пергаментной бумагой. Вылейте туда смесь для ирисок, поставьте ее в холодильник на два часа.

3. Застывшую шоколадную смесь аккуратно разрежьте на квадратики. Разложите их на тарелке, посыпьте сахарной пудрой и какао-порошком. Ваши ириски готовы (берегите зубы!).