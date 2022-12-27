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Киноафиша Новости «Монастырь» с Настей Ивлеевой: ждать ли второй сезон?

«Монастырь» с Настей Ивлеевой: ждать ли второй сезон?

27 декабря 2022 14:03
«Монастырь» с Настей Ивлеевой: ждать ли второй сезон?

Шестисерийный проект стал суперхитом онлайн-кинотеатра «Кинопоиск».

Завершившийся десять дней назад сериал «Монастырь» с Анастасией Ивлеевой стал абсолютным рекордсменом онлайн-кинотеатра «Кинопоиск», однако никаких анонсов насчет продолжения видеосервис пока не делал. За месяц в эфире проект посмотрели свыше 2,2 млн подписчиков цифровой платформы, благодаря чему шоу обогнало по популярности даже нашумевшие голливудские блокбастеры, в числе которых «Лига справедливости Зака Снайдера».

Свое мнение о втором сезоне еще не высказывали и создатели, но, учитывая безумный ажиотаж, не исключено, что в обозримом будущем сериал таки будет продлен. В данный момент все разговоры о продлении ведутся лишь в сети на уровне предположений, но можно не сомневаться, что при наличии достойной истории творческая команда вновь объединится — даже несмотря на то, что у сериала вполне законченные сюжетные линии.

В шестисерийной драме речь идет о тусовщице Марии (Ивлеева), которая привыкла жить за чужой счет. Ее бурный отдых в Эмиратах выходит из-под контроля, в результате чего героиня оказывается в одиночестве и без денег. Помимо этого, ей угрожает опасность. Чтобы спастись, девушка отправляется в монастырь, потому что это единственное место, где она находится под защитой. Маша многое переосмысляет и открывает для себя новую жизненную главу.

Рейтинг «Монастыря» на «Кинопоиске» сейчас находится на отметке 7,5 из 10 при 505 тыс. оценок.

Фото: Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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