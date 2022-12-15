Режиссерская команда второго сезона «Колец власти» будет состоять исключительно из женщин

Как передает Deadline, режиссерская команда, которая занимается съемками второго сезона фэнтезийного сериала «Властелин колец: Кольца власти», целиком состоит из женщин. Всего в нее вошли три постановщицы: Шарлотта Брандстром («Чужак»), Санаа Хамри («Бесстыжие») и Луиз Хупер («Ведьмак»).

Брандстром, ранее принимавшая участие в создании первого сезона «Колец власти», возглавляет новый режиссерский состав. При этом примечательно, что она была единственной женщиной в режиссерской команде первой части шоу, членами которой также стали Уэйн Йип («Детективное агентство Дирка Джентли») и Хуан Антонио Байона («Невозможное»).

Судя по тому, что количество режиссеров не изменилось, второй сезон «Властелина колец: Кольца власти» также будет состоять из восьми эпизодов. Брандстром срежиссирует четыре серии, а Хамри и Хупер снимут по две серии. Шоураннерами по-прежнему выступают Патрик МакКей и Джон Д. Пэйн. Производство второго сезона в данный момент проходит в Великобритании.

Действие «Властелина колец: Кольца власти» разворачиваются во Второй эпохе, то есть за тысячи лет до событий трилогии «Властелин колец» Питера Джексона и романов Джона Р. Р. Толкина. Сериал повествует о множестве персонажей, которые пытаются помешать возвращению зла в Средиземье. По данным Amazon, первый сезон шоу посмотрели более 100 млн человек по всему миру, а общая длительность трансляции составила более 24 млрд минут. Премьера шоу привлекла к экранам более 25 млн зрителей, что является рекордом стрим-сервиса Amazon Prime Video.