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Киноафиша Новости «Аватар: Путь воды» продолжает свое шествие в прокате: в активе фильма $1 млрд за две недели

«Аватар: Путь воды» продолжает свое шествие в прокате: в активе фильма $1 млрд за две недели

29 декабря 2022 12:08
«Аватар: Путь воды» продолжает свое шествие в прокате: в активе фильма $1 млрд за две недели

Аналитики предрекают, что в будущем фильм все-таки сможет достичь желанных $2 млрд.

Мировые сборы блокбастера «Аватар: Путь воды» преодолели порог в $1 млрд. Этого показателя фильм Джеймса Кэмерона смог достичь всего за 14 дней с момента своего релиза. Тем самым лента стала рекордсменом по скорости достижения $1 млрд в мировом прокате за последний год.

Что касается успехов сиквела «Аватара» на коротких дистанциях, то за этот вторник, 27 декабря, фильм смог заработать $23,8 млн в США и Канаде и $74,6 млн в мировом прокате. Эти показатели оказались на 26% ниже сборов картины за рождественский понедельник, 26 декабря. Многие аналитики киноиндустрии обращают большое внимание на динамику падения сборов в первые рабочие дни после рождественских выходных, так как это позволяет им составить представление о том, как ситуация будет развиваться в дальнейшем. По мнению журналиста IndieWire Тома Брюггеманна, на данный момент перспективы «Аватара: Путь воды» выглядят достаточно неплохо, учитывая, что у картины остается еще достаточно много праздничных выходных в прокате в оставшиеся дни 2022 года и в первые дни 2023 года. Он считает, что фильм, вероятно, сможет преодолеть отметки в $2 млрд в мировом прокате и $600 млн в домашнем.

В то же время Брюггеманн отметил, что киноиндустрия все еще тяжело переживает последствия пандемии коронавируса. Общая сумма кассовых сборов всех фильмов в американском и канадском прокате за уходящий год составила $7,5 млрд. Это намного меньше показателя в $11,3 млрд в том же регионе за предпандемийный 2019 год. Журналист подсчитал, что посещаемость кинотеатров в 2022 году составила лишь кололо 55% от аудитории 2019 года. При всех успехах недавних громких блокбастеров, Брюггеманн считает, что эти данные наглядно демонстрируют, что ситуация в индустрии в целом развивается по одному из худших сценариев.

Фото: 20th Century Studios
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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