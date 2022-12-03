Трогательные и со смыслом: 8 короткометражек Disney, которые точно не хуже известных мультфильмов 

«Песочник» повествует о голодном птенце птички-кулика, который впервые выбирается из своего гнезда, чтобы найти пищу на берегу. На первый взгляд — все спокойно, но есть одна небольшая проблема: еда зарыта в песок, о который постоянно бьются страшные волны.

Сама идея мультфильма зародилась у режиссера Алана Барилларо в момент, когда он увидел, как настоящие кулики реагируют на волны и бегают по пляжу. Производство стартовало исключительно как попытка создать новый инструмент для анимации Pixar. Команда разработчиков занялась созданием короткого анимационного теста, и впоследствии это переросло в полноценный короткометражный фильм.

Песочник

От нашей семьи к вашей (2020)

В 2020 году в рамках праздничной благотворительной кампании «От нашей семьи к вашей» вышел рождественский трехминутный анимационный ролик, рассказывающий трогательную историю бабушки и внучки через призму их семейных традиций. Важный персонаж истории — винтажная игрушка Микки-Мауса, которая стала символом детства и Рождества героев.

Также видео сопровождается эмоциональным вокалом британского певца Гриффа, который исполняет мелодичную песню Love Is A Compass.

И игрушку из фильма, и саундтрек можно было приобрести в рамках благотворительной акции, все деньги от которой Disney передавал в фонд Make-A-Wish.

От нашей семьи к вашей

«Луна» — это история про поиск своего жизненного пути. В центре сюжета три героя: итальянский мальчик по имени Бамбино, его отец и дедушка. Все трое впервые выходят вместе на работу: их задача — очистить Луну от лишних звезд. Старшее поколение постоянно спорит между собой, и у отца, и у дедушки свое представление о работе, которое они оба пытаются навязать Бамбино. Из-за морщин глаза двух взрослых мужчин совсем спрятаны, они больше не могут видеть так же ясно и широко, как в детстве. И только когда огромная звезда внезапно падает на Луну, Бамбино использует свои собственные идеи, чтобы спасти положение, урегулировать все споры и снова открыть им глаза на мир.

Впервые «Луну» показали в 2012 году перед лентой «Храбрая сердцем». Режиссером выступил Энрико Касароса, который хотел создать образ, отличающийся от прошлых cgi-мультфильмов:

«Компьютеры умеют делать вещи идеальными, — сказал он, — а мы хотели, чтобы они выглядели по-другому».

Картина получилась теплой и символичной, критики очень высоко ее оценили, и на 81-й церемонии премии «Оскар» «Луна» получила награду за лучший короткометражный фильм.

Луна

Лава (2014)

«Лава» — это вдохновленное и лирическое признание любви к Гавайям и гавайской культуре. Сюжет сконцентрирован вокруг отношений двух поющих вулканов, которые по воле природы никак не могут встретиться. Героев озвучивали традиционные гавайские исполнители Куан Торрес Кахеле и Напуа Грейг. Когда они впервые встретились в студии, то, к своему удивлению, обнаружили, что вместе выросли и учились в одной школе, где их даже называли братом и сестрой.

Когда режиссер Джеймс Форд Мерфи первоначально представил идею своей короткометражки Pixar, он лично сыграл собственно сочиненную песню на укулеле.

«Это было одной из моих целей — посмотреть, смогу ли я рассказать историю, полностью изложенную в песне».

Лава

Еще одна динамичная короткометражка от Pixar, повествующую о фокуснике Престо Диджиотаджиони и его помощнике — кролике Алеке. У Престо есть волшебная шляпа, которая работает как портал, а у Алека — морковка, которую он пытается съесть. Именно спор о морковке и становится главным поводом для забавной ссоры между фокусником и его помощником.

Первоначальная идея заключалась в панической боязни сцены у кролика. Однако такой ход посчитали слишком запутанным и сложным, и сценарий переработали. Чтобы правильно изобразить сцену в зрительном зале, создатели фильма и, в частности, режиссер Даг Свитлэнд посетили несколько больших театров. Главная проблема заключалась в оживлении 2500 посетителей на шоу фокусника: компания сочла это слишком дорогим, и было решено демонстрировать только заднюю часть публики.

Престо

Отражение (2022)

В прошлом месяце Disney опубликовали свою новую экспериментальную короткометражную работу. Главная героиня, Бьянка, занимается балетом перед зеркалом, но в один момент отражение начинает распадаться. Бьянка борется со своей неуверенностью и в конце концов берет себя в руки и продолжает танцевать, пока зеркало вовсе не исчезает.

«Отражение» — это крайне важный анимационный фильм для сегодняшнего дня. Disney впервые сделал девушку главным героем в короткометражном фильме, и помимо этого, компания на широкую публику осветила идеи бодипозитива и преодоление неуверенности в себе.

Отражение

Похищение (2009)

Инопланетянин-подросток Стю безуспешно сдает экзамен по похищению невинно спящего человека. За всем действием бдительно наблюдает инопланетянин-инструктор. Похищение людей требует аккуратности, осторожности и определенных знаний, а юному главному герою пока что этого не хватает. В конце концов экзамен провален, но зато получен полезный опыт, который может помочь в будущем.

«Похищение» — это отражение опыта нерешаемых задач и всех его прелестей: неуверенности в себе, постоянного чувства давления и страха провала. Стю должен помнить функции миллиона одинаковых кнопок, а его инструктор быстро записывает все его ошибки. Естественно, все заканчивается слезами, которые способны растопить очерствевшее сердце старшего инопланетянина (но ненадолго).

Похищение

Один из самых популярных коротких метров Disney, который, кажется, смотрели вообще все. В центре повествования — облака на небе, создающие новых детей. Главный герой Гас — одинокое серое облачко, у которого получаются только «опасные» младенцы. Крокодилы, дикобразы, бараны и акулы. У Гаса также есть бессменный напарник — аист Пек, который терпит все неудобства и старается поддерживать своего друга в минуты неуверенности. По мере того как творения Гаса становятся все более и более буйными, работа Пека становится все труднее и труднее, но он старается не унывать.

Работа над этим фильмом была крайне кропотливой, создатели никак не могли прийти к общему мнению о том, как должны выглядеть главные персонажи. В итоге режиссер Питер Сон (« Хороший динозавр », « Рататуй ») настоял на образе пухлого здоровячка-облака и хлипкого дружелюбного аиста — и совсем не прогадал.