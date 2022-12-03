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Киноафиша Новости Трогательные и со смыслом: 8 короткометражек Disney, которые точно не хуже известных мультфильмов 

Трогательные и со смыслом: 8 короткометражек Disney, которые точно не хуже известных мультфильмов 

3 декабря 2022 18:00
Трогательные и со смыслом: 8 короткометражек Disney, которые точно не хуже известных мультфильмов

Увлекательные работы от создателей «Луки», «Рататуя» и «Хорошего динозавтра».

Песочник (2016)

«Песочник» повествует о голодном птенце птички-кулика, который впервые выбирается из своего гнезда, чтобы найти пищу на берегу. На первый взгляд — все спокойно, но есть одна небольшая проблема: еда зарыта в песок, о который постоянно бьются страшные волны.

Сама идея мультфильма зародилась у режиссера Алана Барилларо в момент, когда он увидел, как настоящие кулики реагируют на волны и бегают по пляжу. Производство стартовало исключительно как попытка создать новый инструмент для анимации Pixar. Команда разработчиков занялась созданием короткого анимационного теста, и впоследствии это переросло в полноценный короткометражный фильм.

Трогательные и со смыслом: 8 короткометражек Disney, которые точно не хуже известных мультфильмов
Песочник

От нашей семьи к вашей (2020)

В 2020 году в рамках праздничной благотворительной кампании «От нашей семьи к вашей» вышел рождественский трехминутный анимационный ролик, рассказывающий трогательную историю бабушки и внучки через призму их семейных традиций. Важный персонаж истории — винтажная игрушка Микки-Мауса, которая стала символом детства и Рождества героев.

Также видео сопровождается эмоциональным вокалом британского певца Гриффа, который исполняет мелодичную песню Love Is A Compass.

И игрушку из фильма, и саундтрек можно было приобрести в рамках благотворительной акции, все деньги от которой Disney передавал в фонд Make-A-Wish.

Трогательные и со смыслом: 8 короткометражек Disney, которые точно не хуже известных мультфильмов
От нашей семьи к вашей

Луна (2011)

«Луна» — это история про поиск своего жизненного пути. В центре сюжета три героя: итальянский мальчик по имени Бамбино, его отец и дедушка. Все трое впервые выходят вместе на работу: их задача — очистить Луну от лишних звезд. Старшее поколение постоянно спорит между собой, и у отца, и у дедушки свое представление о работе, которое они оба пытаются навязать Бамбино. Из-за морщин глаза двух взрослых мужчин совсем спрятаны, они больше не могут видеть так же ясно и широко, как в детстве. И только когда огромная звезда внезапно падает на Луну, Бамбино использует свои собственные идеи, чтобы спасти положение, урегулировать все споры и снова открыть им глаза на мир.

Впервые «Луну» показали в 2012 году перед лентой «Храбрая сердцем». Режиссером выступил Энрико Касароса, который хотел создать образ, отличающийся от прошлых cgi-мультфильмов:

«Компьютеры умеют делать вещи идеальными, — сказал он, — а мы хотели, чтобы они выглядели по-другому».

Картина получилась теплой и символичной, критики очень высоко ее оценили, и на 81-й церемонии премии «Оскар» «Луна» получила награду за лучший короткометражный фильм.

Трогательные и со смыслом: 8 короткометражек Disney, которые точно не хуже известных мультфильмов
Луна

Лава (2014)

«Лава» — это вдохновленное и лирическое признание любви к Гавайям и гавайской культуре. Сюжет сконцентрирован вокруг отношений двух поющих вулканов, которые по воле природы никак не могут встретиться. Героев озвучивали традиционные гавайские исполнители Куан Торрес Кахеле и Напуа Грейг. Когда они впервые встретились в студии, то, к своему удивлению, обнаружили, что вместе выросли и учились в одной школе, где их даже называли братом и сестрой.

Когда режиссер Джеймс Форд Мерфи первоначально представил идею своей короткометражки Pixar, он лично сыграл собственно сочиненную песню на укулеле.

«Это было одной из моих целей — посмотреть, смогу ли я рассказать историю, полностью изложенную в песне».

Трогательные и со смыслом: 8 короткометражек Disney, которые точно не хуже известных мультфильмов
Лава

Престо (2008)

Еще одна динамичная короткометражка от Pixar, повествующую о фокуснике Престо Диджиотаджиони и его помощнике — кролике Алеке. У Престо есть волшебная шляпа, которая работает как портал, а у Алека — морковка, которую он пытается съесть. Именно спор о морковке и становится главным поводом для забавной ссоры между фокусником и его помощником.

Первоначальная идея заключалась в панической боязни сцены у кролика. Однако такой ход посчитали слишком запутанным и сложным, и сценарий переработали. Чтобы правильно изобразить сцену в зрительном зале, создатели фильма и, в частности, режиссер Даг Свитлэнд посетили несколько больших театров. Главная проблема заключалась в оживлении 2500 посетителей на шоу фокусника: компания сочла это слишком дорогим, и было решено демонстрировать только заднюю часть публики.

Трогательные и со смыслом: 8 короткометражек Disney, которые точно не хуже известных мультфильмов
Престо

Отражение (2022)

В прошлом месяце Disney опубликовали свою новую экспериментальную короткометражную работу. Главная героиня, Бьянка, занимается балетом перед зеркалом, но в один момент отражение начинает распадаться. Бьянка борется со своей неуверенностью и в конце концов берет себя в руки и продолжает танцевать, пока зеркало вовсе не исчезает.

«Отражение» — это крайне важный анимационный фильм для сегодняшнего дня. Disney впервые сделал девушку главным героем в короткометражном фильме, и помимо этого, компания на широкую публику осветила идеи бодипозитива и преодоление неуверенности в себе.

Трогательные и со смыслом: 8 короткометражек Disney, которые точно не хуже известных мультфильмов
Отражение

Похищение (2009)

Инопланетянин-подросток Стю безуспешно сдает экзамен по похищению невинно спящего человека. За всем действием бдительно наблюдает инопланетянин-инструктор. Похищение людей требует аккуратности, осторожности и определенных знаний, а юному главному герою пока что этого не хватает. В конце концов экзамен провален, но зато получен полезный опыт, который может помочь в будущем.

«Похищение» — это отражение опыта нерешаемых задач и всех его прелестей: неуверенности в себе, постоянного чувства давления и страха провала. Стю должен помнить функции миллиона одинаковых кнопок, а его инструктор быстро записывает все его ошибки. Естественно, все заканчивается слезами, которые способны растопить очерствевшее сердце старшего инопланетянина (но ненадолго).

Трогательные и со смыслом: 8 короткометражек Disney, которые точно не хуже известных мультфильмов
Похищение

Переменная облачность (2009)

Один из самых популярных коротких метров Disney, который, кажется, смотрели вообще все. В центре повествования — облака на небе, создающие новых детей. Главный герой Гас — одинокое серое облачко, у которого получаются только «опасные» младенцы. Крокодилы, дикобразы, бараны и акулы. У Гаса также есть бессменный напарник — аист Пек, который терпит все неудобства и старается поддерживать своего друга в минуты неуверенности. По мере того как творения Гаса становятся все более и более буйными, работа Пека становится все труднее и труднее, но он старается не унывать.

Работа над этим фильмом была крайне кропотливой, создатели никак не могли прийти к общему мнению о том, как должны выглядеть главные персонажи. В итоге режиссер Питер СонХороший динозавр», «Рататуй») настоял на образе пухлого здоровячка-облака и хлипкого дружелюбного аиста — и совсем не прогадал.

Трогательные и со смыслом: 8 короткометражек Disney, которые точно не хуже известных мультфильмов
Переменная облачность

Фото: Legion-media
Алиса Лещинская
Алиса Лещинская
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