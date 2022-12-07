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Киноафиша Новости Бенедикт Камбербэтч, Джеймс МакЭвой и другие актеры пополнили каст фильма «Книга Кларенса»

Бенедикт Камбербэтч, Джеймс МакЭвой и другие актеры пополнили каст фильма «Книга Кларенса»

7 декабря 2022 12:57
Бенедикт Камбербэтч, Джеймс МакЭвой и другие актеры пополнили каст фильма «Книга Кларенса»

Библейская сатира о человеке, наживающемся на популярности Иисуса.

В актерском составе библейской сатиры под рабочим названием «Книга Кларенса», съемки которой стартовали в Италии в конце прошлого месяца, состоялось примечательное пополнение. По данным The Hollywood Reporter, к ранее утвержденным Лакиту Стэнфилду и Омару Си присоединились Бенедикт Камбербэтч, Джеймс МакЭвой, АрДжей Сайлер, Анна Диоп, Дэвид Ойелоуо, Элфри Вудард, Марианн Жан-Батист и звезда «Очень странных дел» Калеб Маклафлин.

Также роли в ленте получили Тейяна Тейлор, Бабс Олусанмокун, Эрик Кофи-Абрефа, Николас Пиннок, Майкл Уорд, Чейз Диллон, Том Глинн-Карни и Том Вон-Лолор. За сценарий и режиссуру картины отвечает создатель вестерна Netflix «Тем больнее падать» Джеймс Сэмюэл. Он придумал историю, вдохновляясь такими библейскими картинами, как «Десять заповедей» и «Бен-Гур».

В центре сюжета окажется неудачливый плут из Иерусалима по имени Кларенс (Стэнфилд), решающий извлечь собственную выгоду из растущей популярности Иисуса. Все это вынуждает его на многое посмотреть иначе, задуматься о собственной вере и своем жизненном пути. В какой-то момент протагонист придет к крайне неожиданному для него открытию.

Проект курирует студия Legendary Pictures.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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