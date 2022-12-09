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Киноафиша Новости Антонио Бандерас намекнул, что «Шрэк 5» все-таки состоится

Антонио Бандерас намекнул, что «Шрэк 5» все-таки состоится

9 декабря 2022 13:15
Антонио Бандерас намекнул, что «Шрэк 5» все-таки состоится

Также актер заявил, что гордится ролью Кота в сапогах, так как этот персонаж помогает разрушать негативные стереотипы.

Антонио Бандерас, озвучивший Кота в сапогах в популярной серии мультфильмов «Шрэк» и ее спин-оффе «Кот в сапогах», намекнул на то, что пятая часть франшизы о приключениях зеленого огра все же может однажды появиться на свет. Выступая на недавнем Международном кинофестивале «Красное море», актер сказал:

«Я прожил с этим персонажем почти 20 лет. Первый раз, когда я сыграл Кота в сапогах, я работал на Бродвее, поэтому я провел свою первую запись там. И я, вероятно, сделаю это еще раз, и, вероятно, «Шрэк» снова вернется на экраны».

Ранее студия DreamWorks сообщала, что пятый фильм франшизы находится в разработке. Премьера должна была состояться в 2019 году, однако картина так и не вышла, и с тех пор о проекте не было никаких известий.

Также Бандерас сказал, что особенно гордится своей работой над ролями Кота в сапогах и Зорро, так как, по его мнению, эти персонажи помогли разрушить негативные стереотипы о людях испанского происхождения в США:

«Когда я приехал в США, многие исполнители, с которыми мне доводилось работать, говорили, что актеры испанского происхождения получают только роли плохих парней и злодеев. То же самое касалось афроамериканцев и арабов. Вот почему так важно, что Зорро — герой в маске и плаще. Кот в сапогах даже лучше, потому что фильмы с его участием нацелены на детскую аудиторию. Дети узнают, что у хороших парней тоже может быть испанский акцент».

В следующий раз Кота в сапогах в исполнении Бандераса можно будет увидеть в мультфильме «Кот в сапогах 2: Последнее желание», который выйдет в мировой прокат 21 декабря этого года.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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