Четвертый сезон сериала «Тест на беременность» получил дату премьеры

Онлайн-кинотеатр KION огласил официальную дату премьеры четвертого сезона многосерийной мелодрамы «Тест на беременность», который станет для шоу финальным. Развязка истории врача-акушера Натальи Бахметьевой в исполнении Светланы Ивановой стартует на цифровой платформе 4 января 2023 года.

В заключительных эпизодах ведущая героиня попытается ответить на ключевой вопрос: можно ли гармонично балансировать между любимой работой и личной жизнью, не потеряв при этом последний шанс на счастье. После страшной аварии в прошлом сезоне Валентину (Евгений Пронин), новому возлюбленному Натальи (Иванова), удается чудом выжить, однако мужчине грозит ампутация. Бахметьева питает искренние чувства к Валентину и мечтает с ним о семье, однако между героями постоянно всплывает стена из прошлого, которую подкрепляют размолвки в настоящем.

Параллельно будет разворачиваться сюжетная линия бывшего главврача Нины Артамоновой (Кристина Орбакайте), которой после потери своей должности придется работать рядовым врачом в нежелательном партнерстве с Бахметьевой. Также Наталью гнетет происходящее дома — ее сын постепенно начинает отдаляться. На фоне всех этих событий акушерка решает полностью пересмотреть свои приоритеты, а получится ли это у нее, можно будет узнать уже в начале будущего года.

Постановкой прощального сезона занимался популярный российский режиссер Николай Хомерики («Море волнуется раз», «Ледокол»), а над сценарием продолжения работала Евгения Кузева («Восьмидесятые»). В остальной каст вошли Кирилл Варакса, Александр Нестеров, Татьяна Рассказова, Стелла Ильницки, Сергей Мигицко, Анна Пескова, Инна Степанова, Серафима Огарева, Павел Кузьмин, Кирилл Гребенщиков, Александр Яцко, Юлия Акимова, Григорий Чабан, Надежда Лумпова, Андрей Ургант и другие.