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Киноафиша Новости В полнометражном продолжении «Сообщества» не будет пейнтбола и игры D&D

В полнометражном продолжении «Сообщества» не будет пейнтбола и игры D&D

27 декабря 2022 16:23
В полнометражном продолжении «Сообщества» не будет пейнтбола и игры D&D

Кроме того, действие фильма развернется вне стен колледжа «Гриндейл».

Создатель культового комедийного сериала «Сообщество» Дэн Хармон поделился новостями о будущем полнометражном продолжении шоу. Во время своего недавнего выступления на подкасте Six Seasons and a Podcast Хармон сказал, что не стал добавлять в фильм сцены с пародийными пейнтбольными турнирами, которыми, среди прочего, было знаменито оригинальное шоу:

«Мне намного легче рассказать вам о том, что мы не делаем, чем о том, к чему стремимся. Например, недавно мы обсуждали, стоит ли добавлять в сцены с пейнтболом. Это одна из первых идей, которую нам пришлось исключить, потому что она не соответствует концепцией фильма «Сообщество». В шоу было много серий, сильно отходящих от жанровых рамок ситкома, напоминающих фильмы Дэвида Финчера или Мартина Скорсезе. Было много специальных эпизодов, которые были чем-то вроде дани уважения разным жанрам. Пейнтбольные серии были одними из них. Но сможет ли хоть что-то в этой франшизе повторить успех оригинальной пейнтбольной серии?»

Хармон добавил, что рост количества перестрелок в школах также затруднит добавление в фильм пейнтбольных боев. Кроме того, он сказал, что в картине не появятся сцены с игрой Dungeons & Dragons:

«Беготня с оружием по школе даже раньше не была хорошей идеей для сценария. Как мы можем сделать эти сцены приемлемыми сейчас? Вы садитесь писать сценарий фильма и думаете: «Мы точно можем показать эти вещи правильно?» Возвращение сцен, в которых герои по 90 минут играли в Dungeons & Dragons, тоже пришлось исключить. Может быть, лучший сценарист не стал бы этого делать».

Наконец, Хармон сообщил, что действие фильма «Сообщество» развернется вне стен колледжа «Гриндейл»:

«Если бы мы вернули персонажей в «Гриндейл», то просто сделали бы фильм неотличимым от сериала. Я думаю, что во вселенной «Сообщества» прошло достаточно времени, мир значительно изменился, поэтому у героев теперь есть необходимость его исследовать. Они не встречались долгое время, но теперь у них появится причина, чтобы вновь собраться и оставаться вместе».

Дата выхода полнометражного продолжения «Сообщества» пока неизвестна.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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