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Киноафиша Новости «Фонд Кино» окажет государственную поддержку 14 новым фильмам

«Фонд Кино» окажет государственную поддержку 14 новым фильмам

30 декабря 2022 11:28
«Фонд Кино» окажет государственную поддержку 14 новым фильмам

В их число вошли «Бременские музыканты», «Лед 3», «Мастер и Маргарита» и другие картины.

«Фонд кино» объявил о том, что закончил отбор проектов, которые получат дополнительное государственное финансирование.

Поддержка будет оказана 14 картинам, представленным как крупными российскими кинокомпаниями, так и относительно небольшими организациями. В их число вошли «Бременские музыканты» от кинокомпании «ТРИТЭ», «Волшебник Изумрудного города» и «Пророк» от «Централ Партнершип», «История любви» от акционерного общества «Дирекция кино», «Лед 3» от «Арт Пикчерз», «Мастер и Маргарита» от «ММЕ», «Огниво» от «СТВ», «Первый богатырь» и «Поехавшая» от «ВБД Групп», «Сто лет тому вперед» от «Водород 2011», «Альпийская баллада» от «Пан-атлантик Студио», «За ВДВ» от «Викинг-СТ», «Льенсо» от «Глобус-фильм» и «Ополченец» от студии «Альянс».

Многие из этих проектов уже имеют актерский состав и ключевых членов съемочной группы. К примеру, известно, что разработкой игрового ремейка «Бременских музыкантов» будет руководить режиссер Алексей Нужный («Огонь»), а главные роли в ленте сыграют Юра Борисов («Капитан Волконогов бежал»), Тихон Жизневский («Первый Оскар»), Константин Хабенский («Метод») и Сергей Бурунов («Родные»).

Фото: РИА Новости
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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