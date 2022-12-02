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Киноафиша Новости Эмоциональное окончание трилогии: вышел первый трейлер «Стражей Галактики 3»

Эмоциональное окончание трилогии: вышел первый трейлер «Стражей Галактики 3»

2 декабря 2022 02:39
Эмоциональное окончание трилогии: вышел первый трейлер «Стражей Галактики 3»

Главных героев ожидает встреча с Высшим Эволюционером.

Marvel Studios готовит зрителей к эмоциональному прощанию со своей главной космической командой. В рамках стартовавшего в Сан-Паулу гик-мероприятия Comic-Con Experience состоялась премьера дебютного трейлера третьей части «Стражей Галактики». В представленном ролике ясно намекают, что, в отличие от беззаботного праздничного спецвыпуска, триквел будет по-настоящему драматичным и волнующим. Видео сопровождено символичной композицией Do You Realize? группы The Flaming Lips.

В заключительной главе трилогии Джеймса Ганна супергеройская семья переживет свое последнее совместное приключение, после которого состав команды навсегда изменится. На этот раз главным героям предстоит противоборствовать Высшему Эволюционеру (Чаквуди Ивуджи), тесно связанному с прошлым Ракеты (Брэдли Купер), а также побывать в мире зверолюдей. Кроме того, персонажи вновь пересекутся с альтернативной Гаморой (Зои Салдана), исчезнувшей после событий «Мстителей: Финал». В новом фильме возлюбленная Питера Квилла (Крис Пратт) будет работать на Опустошителей. Ключевым же новичком окажется могущественный Адам Уорлок в исполнении Уилла Поултера, но его в трейлере показали лишь мельком.

К знакомым ролям вернутся также Карен Гиллан, Пом Клементьефф, Дэйв Батиста, Вин Дизель, Элизабет Дебики, Шон Ганн, Сильвестр Сталлоне, Майкл Розенбаум и Мария Бакалова, озвучившая в спецвыпуске «Стражей Галактики» Космо. Также в фильме отметилась звезда «Отряда самоубийц: Миссия навылет» Даниэла Мелшиор.

Премьера «Стражей Галактики 3» состоится 5 мая 2023 года.

Фото: Marvel Studios
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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