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Киноафиша Новости Кукла Марго Робби снисходит с небес в первом тизере фильма «Барби»

Кукла Марго Робби снисходит с небес в первом тизере фильма «Барби»

16 декабря 2022 17:45
Кукла Марго Робби снисходит с небес в первом тизере фильма «Барби»

Ролик является пародией на классический фильм «2001 год: Космическая одиссея».

Кинокомпания Warner Bros. выпустила долгожданный первый трейлер фэнтезийного фильма «Барби». Ведущие роли в фильме исполнили Марго Робби, Райан Гослинг, Симу Лю, Исса Рэй и другие.

В центре сюжета — знаменитая детская кукла Барби (Робби). Героиню выгоняют из города Барбиленда из-за несоответствия местным высоким стандартам красоты. Она попадает в реальный мир и начинает в нем новую жизнь, постепенно учась тому, что истинного совершенства можно достичь только через обретение внутренней гармонии.

Тизер представляет собой забавную пародию на пролог фильма «2001 год: Космическая одиссея» Стэнли Кубрика. В начале мы видим бескрайнюю пустошь, где маленькие девочки играют с куклами. Закадровый голос говорит, что с незапамятных времен в мире существовали куклы, но их всегда делали похожими на младенцев, чтобы девочки могли играть с ними в дочки-матери. Но все изменилось, когда в мире появилась Барби. Затем в пустыне появляется огромная героиня Робби. Увидев ее, поверженные в трепет девочки разбивают свои игрушки, ведь теперь они хотят только Барби. В финале тизера можно увидеть несколько коротких кадров из Барбиленда.

Режиссером и сценаристкой «Барби» выступает Грета Гервиг, ранее снявшая такие фильмы, как «Леди Берд» и «Маленькие женщины». За работу над ними Гервиг была удостоена трех номинаций на «Оскар».

«Барби» выйдет в мировой прокат летом 2023 года.

Фото: Warner Bros.
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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