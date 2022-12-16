Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мира" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Завершились съемки фильма Ричарда Линклейтера, в котором Глен Пауэлл сыграл 12 персонажей

Завершились съемки фильма Ричарда Линклейтера, в котором Глен Пауэлл сыграл 12 персонажей

16 декабря 2022 17:16
Завершились съемки фильма Ричарда Линклейтера, в котором Глен Пауэлл сыграл 12 персонажей

Картина о полицейском, который прикидывается самым известным в мире киллером.

После колоссального успеха авиационного боевика «Топ Ган: Мэверик» Глен Пауэлл превратился в одну из наиболее перспективных молодых звезд. Недавно исполнитель пообщался с изданием Interview Magazine, рассказав о своем ближайшем амбициозном проекте — криминальном экшен-триллере Ричарда Линклейтера Hitman («Киллер»), где он сыграл сразу двенадцать ролей. По словам артиста, съемки фильма завершилась совсем недавно, поэтому он до сих пор до конца не пришел в себя:

«Это будет безумие! Рик [Линклейтер] очень воодушевлен материалом. Мы буквально вчера общались. В очередной раз обсуждали погружение в бездну для того, чтобы сделать нечто пугающее, а именно — фильм, в котором я играю сразу двенадцать разных персонажей. Я участвовал в разработке сценария и выступаю вместе с ним сопродюсером. По сути, все это время мы находились в окопах вместе».

В центре сюжета — полицейский из Хьюстона по имени Гэри Джонсон (Паэулл). Главный герой работает под прикрытием, выдавая себя за самого известного в мире киллера. Профессионализм оперативника позволяет его коллегам успешно выходить на заказчиков убийств, однако ситуация резко выходит из-под контроля, когда судьба сводит Джонсона с женщиной в исполнении Адрии Архоны. Последняя надеется избавиться от своего парня-абьюзера и ради нее протагонисту приходится нарушить протокол.

Дата премьеры «Киллера» пока не анонсирована.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
Что смотреть на выходных: «Эмили», новый Спилберг и романтический хоррор с Тимоти Шаламе Что смотреть на выходных: «Эмили», новый Спилберг и романтический хоррор с Тимоти Шаламе Читать далее 16 декабря 2022
Киногороскоп 2023: гадаем по звездам кино Киногороскоп 2023: гадаем по звездам кино Читать далее 15 декабря 2022
Что подарить на Новый год: 12 оригинальных идей для киномана Что подарить на Новый год: 12 оригинальных идей для киномана Читать далее 16 декабря 2022
Пойдем в кино: 5 веских причин посмотреть комедию «Непослушник 2» Пойдем в кино: 5 веских причин посмотреть комедию «Непослушник 2» Читать далее 15 декабря 2022
Поверить в чудо: 12 детских новогодних фильмов со сказочной атмосферой Поверить в чудо: 12 детских новогодних фильмов со сказочной атмосферой Читать далее 14 декабря 2022
Вечная классика: 15 советских новогодних фильмов, проверенных временем Вечная классика: 15 советских новогодних фильмов, проверенных временем Читать далее 15 декабря 2022
Отправляемся в Европу: 6 необычных локаций, где снимали сериал «Уэнсдэй» Отправляемся в Европу: 6 необычных локаций, где снимали сериал «Уэнсдэй» Читать далее 14 декабря 2022
«Аватар 2: Путь воды»: как создавался сиквел культовой картины Джеймса Кэмерона «Аватар 2: Путь воды»: как создавался сиквел культовой картины Джеймса Кэмерона Читать далее 14 декабря 2022
5 отличных рождественских фильмов которые вы наверняка никогда не видели  5 отличных рождественских фильмов которые вы наверняка никогда не видели Читать далее 14 декабря 2022
Заряд праздничного настроения: 13 атмосферных новогодних короткометражек Заряд праздничного настроения: 13 атмосферных новогодних короткометражек Читать далее 15 декабря 2022
Related video