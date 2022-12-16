Завершились съемки фильма Ричарда Линклейтера, в котором Глен Пауэлл сыграл 12 персонажей

После колоссального успеха авиационного боевика «Топ Ган: Мэверик» Глен Пауэлл превратился в одну из наиболее перспективных молодых звезд. Недавно исполнитель пообщался с изданием Interview Magazine, рассказав о своем ближайшем амбициозном проекте — криминальном экшен-триллере Ричарда Линклейтера Hitman («Киллер»), где он сыграл сразу двенадцать ролей. По словам артиста, съемки фильма завершилась совсем недавно, поэтому он до сих пор до конца не пришел в себя:

«Это будет безумие! Рик [Линклейтер] очень воодушевлен материалом. Мы буквально вчера общались. В очередной раз обсуждали погружение в бездну для того, чтобы сделать нечто пугающее, а именно — фильм, в котором я играю сразу двенадцать разных персонажей. Я участвовал в разработке сценария и выступаю вместе с ним сопродюсером. По сути, все это время мы находились в окопах вместе».

В центре сюжета — полицейский из Хьюстона по имени Гэри Джонсон (Паэулл). Главный герой работает под прикрытием, выдавая себя за самого известного в мире киллера. Профессионализм оперативника позволяет его коллегам успешно выходить на заказчиков убийств, однако ситуация резко выходит из-под контроля, когда судьба сводит Джонсона с женщиной в исполнении Адрии Архоны. Последняя надеется избавиться от своего парня-абьюзера и ради нее протагонисту приходится нарушить протокол.

Дата премьеры «Киллера» пока не анонсирована.