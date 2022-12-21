Брюс Уиллис противостоит копу-самозванцу в трейлере боевика «Детектив Найт: Независимость»

Кинокомпания Lionsgate выпустила трейлер боевика «Детектив Найт: Независимость», который станет заключительной частью трилогии о суровом служителе закона в исполнении Брюса Уиллиса. Кроме легендарной голливудской звезды, в картине также сыграли Дина Мейер («По долгу службы»), Локлин Манро («Миротворец»), Джек Килмер («Стэнфордский тюремный эксперимент») и другие.

В центре сюжета — все тот же детектив Джеймс Найт (Уиллис). Герой не раз становился свидетелем того, как система правосудия оказывалась не в состоянии привлечь преступников к ответственности, поэтому он предпочитает восстанавливать справедливость собственными брутальными методами. В третьем фильме Найт получает задание следить за порядком во время празднования американского Дня независимости. Однако обычная рабочая смена неожиданно превращается в жестокое противостояние, когда герой сталкивается со мстителем (Килмер), в распоряжение которого попали полицейская униформа и пистолет. Злодей планирует устроить в городе собственное смертельное «шоу».

Режиссером «Детектива Найта: Независимость» выступил Эдвард Дрейк, автор двух предыдущих частей трилогии, а также фильмов «Заговор в Голливуде», «Осада» и «Преступный квест».

Новая лента станет одним из прощальных проектов для Уиллиса. Ранее в этом году семья актера объявила о том, что он уходит из кино из-за диагностированной у него афазии. Выход еще нескольких фильмов с его участием запланирован на 2023 год, однако после их релиза, вероятно, Уиллиса на больших экранах зрители не увидят больше никогда.

Премьера «Детектива Найта: Независимость» состоится 20 января.