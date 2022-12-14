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Киноафиша Новости Адам Драйвер отстреливается от неведомой угрозы в тизере фантастического триллера «65»

Адам Драйвер отстреливается от неведомой угрозы в тизере фантастического триллера «65»

14 декабря 2022 10:18
Адам Драйвер отстреливается от неведомой угрозы в тизере фантастического триллера «65»

Проектом занимаются авторы «Тихого места» и Сэм Рэйми.

Студия Sony Pictures готовит зрителей к приближающемуся релизу засекреченного научно-фантастического триллера с Адамом Драйвером «65». Накануне в сети появился коротенький тизер картины. В представленном ролике демонстрируют мрачную атмосферу и перепуганного Драйвера, который сталкивается с чем-то ужасающим. Полноценный трейлер будет представлен уже сегодня, но позднее.

О сюжете практически ничего неизвестно, кроме того факта, что в центре повествования окажется неудачливый астронавт, потерпевший крушение на чужой враждебной планете. На новом месте протагонист внезапно осознает, что он далеко не одинок.

Сняли фильм по собственному сценарию соавторы «Тихого места» Скотт Бек и Брайан Вудс — для творческого дуэта лента стала полнометражным режиссерским дебютом. Исполнительным продюсером картины выступает специалист по хоррорам Сэм Рэйми («Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»). Вместе с Драйвером в актерский состав вошли Ариана Гринблатт («Мстители: Война бесконечности»), Хлоя Коулмэн («Аватар: Путь воды») и, по слухам, Александра Шипп («Люди Икс: Апокалипсис»).

«65» выйдет в мировой прокат 10 марта 2023 года.

Фото: Sony Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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