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Киноафиша Новости Фрэнк Грилло спасает свою похищенную дочь в трейлере криминального фильма «Малышка Дикси»

Фрэнк Грилло спасает свою похищенную дочь в трейлере криминального фильма «Малышка Дикси»

19 декабря 2022 13:09
Фрэнк Грилло спасает свою похищенную дочь в трейлере криминального фильма «Малышка Дикси»

История о мести, в которой оперативник противостоит наркобарону.

Студия Paramount презентовала дебютный трейлер остросюжетного криминального триллера о мести «Малышка Дикси» (Little Dixie), главную роль в котором сыграл звезда киновселенной Marvel и франшизы «Судная ночь» Фрэнк Грилло. Цифровой релиз картины состоится 3 февраля 2023 года.

В центре сюжета окажется бывший оперативник спецназа Док Александр (Грилло), чья жизнь переворачивается после срыва сделки между коррумпированным губернатором и безжалостным наркобароном. Из-за этого главный герой и близкие ему люди оказываются под прицелом. Теперь Доку необходимо защитить единственный луч света в своей жизни — маленькую дочку Дикси (София Брайант), которую похищают. Чтобы спасти ребенка, протагонисту придется уничтожить весь мексиканский наркокартель.

В остальной актерский состав вошли Эрик Дэйн («Эйфория»), Бо Напп («Утраченный символ»), Аннабет Гиш («Полуночная месса»), Мерседес Масон («Новичок»), Питер Грин («Маска»), а также Томас Деккер («Мисс Пуля»), Морис Комт («Во все тяжкие»), Суфе Брэдшоу («Страна Лавкрафта») и Луис Да Силва мл. («Лучшие в Лос-Анджелесе»). Снял фильм по собственному сценарию режиссер Джон Своб («Семейный бизнес», «Денежная игла», «Повелители улиц»).

Фото: Paramount
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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