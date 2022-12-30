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Киноафиша Новости Российская комедийная мелодрама «Я хочу! Я буду!» обрела дату выхода в прокат

Российская комедийная мелодрама «Я хочу! Я буду!» обрела дату выхода в прокат

30 декабря 2022 12:55
Российская комедийная мелодрама «Я хочу! Я буду!» обрела дату выхода в прокат

Фильм о женщине, решившейся на большие жизненные перемены.

Российская комедийная мелодрама «Я хочу! Я буду!» с Екатериной Гусевой в образе строгой женщины, решившейся на большие жизненные перемены, обрела официальную дату премьеры. Картина попадет в отечественный прокат 6 апреля будущего года.

В центре сюжета окажется зрелая женщина по имени Надя (Гусева), которая всю свою жизнь поступала так, чтобы угодить окружающим. Из-за этого к 45 годам она оказалась в тупике. Несмотря на тот факт, что у Нади есть семья, работа в университете и так называемый статус, она давно чувствует, что ее жизнь идет не в том направлении, в каком бы ей хотелось. Все меняется после измены мужа. Как раз в этот судьбоносный момент в квартиру главной героини заселяется молодая племянница Алена (Валентина Ляпина), увлекающаяся стендапом — девушка помогает своей тете сделать шаг в сторону перемен. Постепенно Надежда преображается. Она меняет стиль, посвящает больше времени любимому делу и начинает встречаться с молодым парнем.

Российская комедийная мелодрама «Я хочу! Я буду!» обрела дату выхода в прокат

Снял фильм по своему сценарию Павел Воронин («Уйти нельзя остаться»). В остальной актерский состав картины вошли Станислав Дужников, Андрей Нестеренко, Игорь Жижикин, Антон Лаврентьев, Алексей Чумаков, Сергей Дьяков, Андрей Щука и Ильдус Хасанов.

Фото: «АП Интертеймент»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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