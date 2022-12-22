Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ёлки-иголки" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Ридли Скотт переписал сценарий своего фильма «Наполеон» под влиянием Хоакина Феникса

Ридли Скотт переписал сценарий своего фильма «Наполеон» под влиянием Хоакина Феникса

22 декабря 2022 14:01
Ридли Скотт переписал сценарий своего фильма «Наполеон» под влиянием Хоакина Феникса

По словам режиссера, из-за внесенных изменений байопик только выиграл.

Сэр Ридли Скотт широко известен своим непростым нравом, но недавно он объединился с другим человеком с не менее сложным характером — Хоакином Фениксом. Режиссер ранее сотрудничал с актером на съемках «Гладиатора», а теперь они сошлись в рамках размашистого байопика про Наполеона Бонапарта. Обычно пожилой мэтр четко придерживается исключительно своего взгляда, но в ходе работы над «Наполеоном» пошел на уступки. Сценарий картины был переписан в соответствии с пожеланиями Феникса. Скотт прислушивался к замечаниям исполнителя и хотел, чтобы ему было удобнее исследовать своего персонажа. Об этом постановщик поведал в свежем интервью для Empire:

«Хоакин настолько далек от обыденности, насколько это вообще возможно. Все это не намеренно, а скорее интуитивно — именно это является его движущей силой. Он сделал «Наполеона» по-настоящему особенным, постоянно задавая наводящие вопросы. Признаться, с Хоакином можно без конца переписывать чертов фильм. Именно это произошло с «Наполеоном». Мы сняли картину, стараясь предоставить ему лучшие условия для исследования сущности Бонапарта. Я уважаю правильную критику, потому что его слова были очень конструктивными. От внесенных изменений фильм стал гораздо лучше».

Скотт и Феникс готовят личный портрет Наполеона через его взаимоотношения с первой супругой Жозефиной Богарне в исполнении Ванессы Кирби. В картине будут показаны ключевые сражения полководца, отражены его особенные политические качества, а также стратегический склад ума.

Премьера «Наполеона» состоится в 2023 году на стрим-сервисе Apple TV+.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
Тест: что из новогодних новинок тебе посмотреть? Тест: что из новогодних новинок тебе посмотреть? Читать далее 21 декабря 2022
Выбор редакции: 8 лучших фильмов 2022 года Выбор редакции: 8 лучших фильмов 2022 года Читать далее 20 декабря 2022
Романтика в большом городе: 8 сериалов для тех, кто любит «Эмили в Париже» Романтика в большом городе: 8 сериалов для тех, кто любит «Эмили в Париже» Читать далее 20 декабря 2022
«Сердце Пармы», «Казнь» и «Ника»: 10 лучших российских фильмов 2022 года «Сердце Пармы», «Казнь» и «Ника»: 10 лучших российских фильмов 2022 года Читать далее 20 декабря 2022
На Литрес вышла новая повесть мастера триллеров Майка Омера, по книгам которого снимают сериал «Внутри убийцы» На Литрес вышла новая повесть мастера триллеров Майка Омера, по книгам которого снимают сериал «Внутри убийцы» Читать далее 22 декабря 2022
От любви до ненависти: 10 кинофраншиз, которые не смогли вовремя остановиться  От любви до ненависти: 10 кинофраншиз, которые не смогли вовремя остановиться Читать далее 19 декабря 2022
От ромкомов до хорроров: 10 новых фильмов про Рождество и Новый год От ромкомов до хорроров: 10 новых фильмов про Рождество и Новый год Читать далее 22 декабря 2022
Назад в СССР: современные сериалы, рассказывающие о советском времени Назад в СССР: современные сериалы, рассказывающие о советском времени Читать далее 20 декабря 2022
12 фильмов и сериалов, в которых герои встречают любовь в канун Рождества 12 фильмов и сериалов, в которых герои встречают любовь в канун Рождества Читать далее 21 декабря 2022
Непослушник, богатырь, бармен: 5 лучших ролей Виктора Хориняка Непослушник, богатырь, бармен: 5 лучших ролей Виктора Хориняка Читать далее 22 декабря 2022
Related video