Ридли Скотт переписал сценарий своего фильма «Наполеон» под влиянием Хоакина Феникса

Сэр Ридли Скотт широко известен своим непростым нравом, но недавно он объединился с другим человеком с не менее сложным характером — Хоакином Фениксом. Режиссер ранее сотрудничал с актером на съемках «Гладиатора», а теперь они сошлись в рамках размашистого байопика про Наполеона Бонапарта. Обычно пожилой мэтр четко придерживается исключительно своего взгляда, но в ходе работы над «Наполеоном» пошел на уступки. Сценарий картины был переписан в соответствии с пожеланиями Феникса. Скотт прислушивался к замечаниям исполнителя и хотел, чтобы ему было удобнее исследовать своего персонажа. Об этом постановщик поведал в свежем интервью для Empire:

«Хоакин настолько далек от обыденности, насколько это вообще возможно. Все это не намеренно, а скорее интуитивно — именно это является его движущей силой. Он сделал «Наполеона» по-настоящему особенным, постоянно задавая наводящие вопросы. Признаться, с Хоакином можно без конца переписывать чертов фильм. Именно это произошло с «Наполеоном». Мы сняли картину, стараясь предоставить ему лучшие условия для исследования сущности Бонапарта. Я уважаю правильную критику, потому что его слова были очень конструктивными. От внесенных изменений фильм стал гораздо лучше».

Скотт и Феникс готовят личный портрет Наполеона через его взаимоотношения с первой супругой Жозефиной Богарне в исполнении Ванессы Кирби. В картине будут показаны ключевые сражения полководца, отражены его особенные политические качества, а также стратегический склад ума.

Премьера «Наполеона» состоится в 2023 году на стрим-сервисе Apple TV+.