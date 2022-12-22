Финальный сезон криминального сериала «Снегопад» обрел дату релиза

Телеканал FX анонсировал дату выхода шестого и заключительного сезона криминального сериала «Снегопад». Первые две серии сезона выйдут на канале 22 февраля 2023 года, 23 февраля они также станут доступны на стриминговых сервисах Hulu и на Disney+. Следующие эпизоды будут выходить в еженедельном формате.

Главные роли в заключительной части сериала исполняют Дэмсон Идрис («Меган Ливи»), Серхио Перис-Менчета («Сама жизнь»), Майкл Хайатт («Там, где раки поют»), Эймин Джозеф («Мгла») и Алон Абутбул («Мюнхен»).

Действие «Снегопада» разворачивается в 1980-х годах в Лос-Анжелесе. Шоу повествует о нескольких персонажах, чьи судьбы сталкиваются и переплетаются во время кокаиновой эпидемии, вызванной тайной операцией ЦРУ. В шестом сезоне наркобарон Фрэнк Сэйнт (Идрис) и весь его бизнес оказываются на грани уничтожения, ведь на его след выходят сразу несколько правительственных спецслужб, включая Управление по борьбе с наркотиками, ЦРУ и даже КГБ. На какие же меры пойдет герой, чтобы выжить в сложившейся ситуации?

Сериал был создан ныне покойным номинантом на премию «Оскар» Джоном Синглтоном («Ребятая с улицы») вместе с Эриком Амадио («Каскадеры») и нынешним шоураннером проекта Дэйвом Андроном («Правосудие»). Благодаря своему захватывающему сюжету и интересным персонажам шоу получило восторженные отзывы как от зрителей, так и от критиков. Шестой сезон, как и предыдущие пять, будет состоять из десяти серий.