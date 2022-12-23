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Киноафиша Новости Босс студии Sony подтвердил, что четвертый фильм о Человеке-пауке с Томом Холландом состоится

Босс студии Sony подтвердил, что четвертый фильм о Человеке-пауке с Томом Холландом состоится

23 декабря 2022 10:28
Босс студии Sony подтвердил, что четвертый фильм о Человеке-пауке с Томом Холландом состоится

Он заявил, что еще не знает, когда продолжение выйдет на экраны.

Глава Sony Pictures Entertainment Том Ротман подтвердил, что в будущем студия выпустит еще один фильм, посвященный Человеку-пауку в исполнении Тома Холланда.

В недавнем разговоре с The Hollywood Reporter Ротмана спросили о том, планирует ли компания снимать продолжение сольной серии фильмов о Человеке-пауке, на что тот ответил:

«Еще бы. Но я не знаю, когда оно выйдет на экраны. Поэтому давайте не будет торопить события».

После широкого зрительского и коммерческого успеха последнего фильма серии, «Человек-паук: Нет пути домой», новостей о будущем героя во вселенной Marvel практически не поступало. Ранее в сети распространились слухи о том, что Холланд близок к подписанию нового контракта, согласно которому он вновь сыграет культового супергероя. Также в ноябре этого года несколько инсайдеров сообщили о том, что четвертая часть серии «Человек-паук» вступила в стадию «продвинутой подготовки к производству». Кроме того, некоторые из этих инсайдеров предположили, что после того, как герой Холланд вернется во франшизу в четвертой части сольной серии, он появится в кроссоверах «Мстители: Династия Канга» и «Мстители: Секретные войны». Однако ни одно их этих заявлений пока не было официально подтверждено.

По слухам, Человека-паука из кинематографической вселенной Marvel также можно будет увидеть в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные 2», который выйдет на экраны 2 июля 2023 года. При этом озвучит ли персонажа сам Холланд или другой актер в этих слухах, не уточняется.

Фото: Sony Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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