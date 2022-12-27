Начались съемки российского шпионского сериала «Пилигрим»

«Пятый канал» и кинокомпания «Триикс Медиа» объявили о старте съемочного процесса многосерийного шпионского детектива под рабочим названием «Пилигрим», главную роль в котором сыграет Денис Васильев («Ботан и супербаба»). Премьера запланирована на осень будущего года.

В центре сюжета окажется сотрудник секретного подразделения 0-18 по имени Дмитрий Рубцов (Васильев). Из-за своего бурного прошлого протагонист вынужден постоянно находиться в движении и переезжать с одного места на другое. Рубцов и его коллеги брались за деликатные дела, которые были вне компетенции органов власти — они ликвидировали террористов и ОПГ. Когда личности оперативников сливает «крот», большинство из них погибает, но главному герою удается скрыться и спрятать свою жену. Теперь ему нужно выяснить имя предателя и придумать дальнейший план действий. Меняя города, Дмитрий постоянно сталкивается с призраками прошлого, из-за чего ему приходится заниматься тем, что он умеет лучше всего — бороться со злом, помогая людям и государству.

В актерском составе также заняты Дмитрий Паламарчук, Илья Шакунов, Мария Фефилова, Валерий Смекалов и Антон Сиданченко. Постановкой сериала занимается Александр Колесник («Есть нюансы»), а сценарий написал Андрей Лариков («На страже пляжа»). Специально для шоу Вячеслав Лобырев создал саундтрек «Два героя».