Джейн Фонда и ее подруги отправляются на девичник в Италию в трейлере комедии «Книжный клуб 2»

Кинокомпания Focus Features выпустила трейлер фильма «Книжный клуб 2», продолжения романтической комедии 2018 года. Главные роли в сиквеле вновь исполнили легендарные голливудские актрисы Дайан Китон («Любовь по правилам и без»), Джейн Фонда («На следующее утро»), Кэндис Берген («Начать сначала») и Мэри Стинберген («Мелвин и Говард»).

В центре сюжета — все те же пожилые подруги Дайан (Китон), Вивиан (Фонда), Шэрон (Берген) и Кэрол (Стинберген). В новом ролике Вивиан сообщает остальным приятную новость — она выходит замуж. Женщины решают отпраздновать такое радостное событие и исполнить свою заветную мечту, отправившись в путешествие по солнечной Италии. Однако их отдых идет совсем не по плану. Вскоре поездка превращается в сумасшедшее приключение, которое героини еще нескоро забудут.

Оригинальный «Книжный клуб» посвящен четырем пожилым интеллигентным женщинам, которые неожиданно для себя открыли совершенно новые стороны жизни, прочитав роман «Пятьдесят оттенков серого». Картина стала настоящим хитом и собрала $104 млн в мировом прокате при относительно скромном бюджете в $14 млн.

Режиссером обоих фильмов выступил Билл Холдермэн («Что у них было»). Он также написал их сценарий в соавторстве с Эрин Симс («Наши души по ночам»).

Премьера «Книжного клуба 2» состоится 12 мая 2023 года. Выход фильма будет приурочен к американскому Дню матери, традиционно отмечаемому 8 мая.