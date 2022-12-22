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Киноафиша Новости «Аватар: Путь воды» стал самой кассовой зарубежной премьерой в СНГ за 2022 год

«Аватар: Путь воды» стал самой кассовой зарубежной премьерой в СНГ за 2022 год

22 декабря 2022 13:18
«Аватар: Путь воды» стал самой кассовой зарубежной премьерой в СНГ за 2022 год

Фильм Джеймса Кэмерона смог заработать в этом регионе более 165 млн рублей.

Согласно интернет-порталу «Бюллетень кинопрокатчика», блокбастер «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона стал самой успешной премьерой зарубежного проекта в странах СНГ за последний год. По информации издания, картина Кэмерона за первые выходные заработала в этом регионе более 165 млн рублей и превысила сборы оригинальной ленты за аналогичный период в шесть раз.

Для сравнения «Бюллетень кинопрокатчика» также привел информацию по другим недавним крупным премьерам зарубежных проектов. На втором месте в рейтинге проката СНГ за 2022 год расположился «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», заработавший 94 млн рублей. Третье место досталось «Тору: Любовь и гром» (82 млн рублей), четвертое — «Черной Пантере: Ваканда навеки» (73 млн рублей), а пятое место занял «Черный Адам» (57 млн рублей). Примечательно, что сборы «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия» отстают от показателей «Аватар: Путь воды» на целых 43%. Дистрибуцией сиквела «Аватара» на территории СНГ занимается казахстанская компания «Меломан»

В это же время в мировом прокате картина Кэмерона уже заработала свыше $555 млн. Из них $168 млн были получены собраны в США и $387 млн в других странах. Менее чем за неделю сиквелу «Аватара» удалось стать восьмым фильмом этого года, преодолевшем отметку в $500 млн.

Variety предполагает, что к Новому году показатели фильма вплотную приблизятся к $1 млрд или вовсе преодолеют этот порог. Аналитики предрекают, что в предстоящие выходные «Аватар: Путь воды» сможет заработать лишь 50-60% от своих сборов за дебютный уик-энд, то есть от $67 млн до $80 млн по сравнению со $134 млн в первые выходные. Также аналитики предсказывают, что течение недели, предшествующей американскому Рождеству (25 декабря), сборы картины продолжат расти достаточно быстрыми темпами.

Фото: 20th Century Studios
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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