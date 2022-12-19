Сериальчик под бокальчик: подборка легких сериалов для хорошего настроения

У нас тут зима и общемировые кризисы, а у них яркое лето, вкусная еда и только добрые люди вокруг. Возвращайтесь в советское детство вместе с полюбившимися хулиганками Манюней и Наринэ. С 15 декабря на платформе Okko премьера второго сезона сериала «Манюня», в котором юные героини отправляются в пионерский лагерь, чтобы родители наконец-то могли сделать ремонт в квартирах, съездить к родственникам, а главное, отдохнуть от непрекращающихся выходок девочек, ну и «пусть и вожатым тоже будет плохо».

Предлагаем посмотреть эти 10 ностальгических эпизодов о «счастливом советском детстве» и еще несколько повышающих настроение сериалов.

В маленьком, но очень живописном армянском городке живет Манюня (Екатерина Темнова) — рыжеволосая оторва, которая, сама того не желая, постоянно влипает в нелепые ситуации и втягивает свою лучшую подругу Наринэ (Карина Каграманян). Ни дня не проходит, чтобы эти двое не набедокурили. Отчаявшиеся родители и бабушка Роза отправляют их в лагерь, где, как считают девочки, их ждет целый месяц костров, купания и игр. Однако «Колагир», так называется лагерь, оказывается далеким от волшебного «Артека», а пребывание в нем — истинное наказание. Но Манюня, Наринэ и ее младшая сестра Каринэ не привыкли сдаваться.

Поистине самый добрый и самый светлый сериал, снятый в России за последнее время. Второй сезон идентичен первому по актерскому составу, технической манере и общей атмосфере — яркости, беззаботности и непоколебимой вере в счастье. Детям — необычная история с «вредными советами», как можно развлекаться без смартфонов и девайсов, взрослым — ностальгия по прошлому, когда родители были молодыми, бабушка готовила самую вкусную еду, а ружье стреляло только солью.

Неожиданно, но один из самых добрых и радостных сериалов рассказывает о буднях полицейских. Шоу планировали развивать в жанре «комедия на рабочем месте» с суровым боссом и непутевым работником. Но постепенно все трансформировалось в забавный ансамблевый сериал, который ломает форму ситкома, не только позволяя своим персонажам расти, но и активно поощряя это. Благодаря такому сердечному развитию героев, запоминающимся остротами в максимально неловких ситуациях и сочетанием криминала и юмора сериал захватил зрителей и растянулся на восемь сезонов.

Весело работать в полицейском участке 99 в Бруклине: можно опаздывать, долго пить кофе и веселиться с коллегами. Было так, пока не появился новый начальник — роботоподобный капитан Рэймонд Холт (Андре Брауэр). Он намерен искоренить царящую анархию, главным зачинщиком которой является легкомысленный детектив Джейк Перальта (Энди Сэмберг). Он талантливый сыщик, играюче раскрывает дела, но наотрез отказывается взрослеть. Герой, а с ним и остальные персонажи этого сериала возрастом за тридцать, ведут себя, как старшеклассники-придурки.

Менсплейнинг в ярком его проявлении — мужчины фантазируют, как женщины будут жить без них, ведь сериал придумали и сняли мужчины. В титрах феминистской (анти)утопии женские имена только в актерском составе. Вот тут и становится видна тонкая душевная организация сильного пола — безмужицкий мир идеален, но холоден без чувств. Сия сюрреалистичная история есть манифест любви, гимн сентиментальности и развевающееся знамя эмоциональности!

Неудачный антимилитаристский эксперимент привел к практически полному исчезновению мужчин. Женщины, стряхнув оковы патриархата, взяли всё в свои руки и быстренько создали свой идеальный мир, в котором не надо носить бюстгальтеры и пользоваться макияжем, можно постоянно ходить в кроссовках и есть только одна забота — духовное саморазвитие. А где-то в нецивилизованной среде, называемой Москвой, живут остатки мужчин, которых пренебрежительно осознанные женщины называют приматами. В одного таких неожиданно влюбляется молодая учительница Рада.

В лучшем мире не надо ходить на ненавистную работу, нет похмелья, сколько бы алкоголя ты ни выпил, всегда тепло, легко и сытно. Здесь-то и оказывается после смерти Элеонора Шеллстроп (Кристен Белл), которая при жизни вела себя, мягко сказать, неправедно. По бюрократической ошибке ее перепутали с полной тезкой и отправили в отполированный рай, в котором полно щедрых, веселых, умных людей. Если раскроется ошибка, Элеонору отправят в Худший мир, который увидеть нельзя, но крики оттуда подтверждают его название. Естественно, героиня решает молчать, только дело в том, что ее «антирайское» поведение портит всю идеальную систему.

Один из самых оригинальных и визуально ярких сериалов. С уникальной предпосылкой, четким сценарием и необычайно симпатичным актерским составом, он интересен в первую очередь своей сюжетной линией, но для стандартного ситкома у него сложноватый сюжет. Количество персонажей и их сценарные линии позволяют комедийной истории совершать множество непредсказуемых поворотов, которые неоднократно меняют всю траекторию сериала. Чтобы сюжет работал, главная героиня получилась довольно отталкивающая, в отличие от идиллического места, где она оказалась.

По нелепой случайности Федя падает с 20-го этажа, но почему-то оказывается жив. Только при падении что-то произошло, и он стал видеть души умерших, что застряли на бренной земле из-за невыполненных дел. Когда по загробным каналам пролетел слух об удивительных способностях главного героя, толпы призраков ринулись к нему. Бестелесные, но очень назойливые товарищи заставляют живого закрыть гештальты мертвых.

Сюжет один-в-один повторяет фильм Дэвида Кеппа «Город призраков» (2009), но перенесенный в российские реалии заиграл по-новому. Разнообразие историческое и географическое нашей страны позволяет создать самых импозантных гостей с того света, а, соблюдая принцип «новая серия – новый призрак», сериал можно растянуть на долгие годы.

После окончания медуниверситета Джон «Джей Ди» Дориан (Зак Брафф) мечтает стать самым лучшим врачом и спасать людей. С таким воодушевлением он приходит интерном в клинику «Святое сердце» и неожиданно узнает, что одних теоретических знаний мало для врачебной практики. Больница — это мини-государство со своими необычными правилами и населенное очень необычными людьми. Главврач Боб Келсо (Кен Дженкинс) больше занят набиванием карманов, доктор Кокс (Джон Макгинли) гениален, но грубит к месту и без места, а его жена, не являясь медицинским персоналам, постоянно ошивается в коридорах клиники и портит жизнь стервозными выходками. Саркастичный уборщик без имени (Нил Флинн) открыто объявил войну новичку. Спасают Джей Ди только его мечтательность и лучший друг Тёрк (Дональд Фэйсон), стажер-хирург в этой же больнице.

Премьера «Клиники», номинированной на девять премий «Эмми» и два «Золотых глобуса» состоялась осенью 2001 года, и до сих пор сериал остается в числе самых интересных и смешных. Его уникальный юмор-сатира и причудливые персонажи не устаревают, а сеттинг, в котором буквально каждый день присутствует смерть, добавляет немного драмы. Большой плюс — эпизоды сняты без закадрового смеха. А главная и самая смешная «фишка» — это визуализация мечтаний и страхов главного героя.

Московская адвокатесса Анна в возрасте «баба-ягодка опять», но вместо забот о глубоких морщинах и приближающемся климаксе она, представьте себе, думаете о сексе. Героиня смогла достичь всего: карьера, деньги, успех, друзья, уважение в обществе, а мужчины ей нужны только для удовольствия и физического здоровья. На данный момент у Анны их двое: беззаботный Урий (Гоша Куценко), старше ее на 10 лет, и молодой зануда Игорь (Антон Филипенко). Критерии выбора между двумя любовниками придется резко изменить — взрослый сын Ваня (Макар Хлебников), который последние годы жил в Лондоне, летит домой со своей беременной девушкой. Бабушкой Анна становиться не планировала, а теперь еще и дедушка нужен.

Если вы посмотрели и полюбили «Измены», «Беспринципные», «Бывшие» и «Сладкую жизнь», то этот сериал для вас. Литературные произведения Александра Цыпкина оказались хорошо адаптирующимися для телеэкрана и снова, в пятый раз, его рассказ берут для сериала. Эпизоды по 20 минут развиваются стремительно, диалоги точные и остроумные, добавлены анимированные и музыкальные перебивки — идеальный формат для просмотра после тяжелого рабочего дня. В главной роли — Елена Лядова, одна из самых ярких и популярных актрис на сегодняшний день.

Главная героиня — До Бонг-сун (Пак По-ён), последняя из матриархальной линии невероятно сильных женщин. Но этот дар нельзя использовать для обогащения и улучшения своей жизни — тогда он пропадет, а в наказанием станет сильная болезнь. Бонг-сун выросла скромной и очень неуверенной в себе девушкой, мечтающая создать видеоигру с собой в главной роли. Но однажды ей пришлось применить свою суперсилу против банды преступников и свидетелем, как она уложила толпу мужиков, стал Ан Мин-хёк (Пак Хён-щик), молодой, красивый и богатый. Он нанимает необычную девушку в качестве телохранителя. Как и положено, вскоре между работодателем и подчиненной начинают проскакивают искорки влюбленности.

Дорамы становятся все качественнее и интереснее — вот яркий тому пример. История про необычную девушку поразила умы и рейтинги зрителей не только Южной Кореи, но и Европы и США. Необычный сценарий, который включает ряд нестандартных для корейского сериалы элементов, смешивает жанры драмы, боевика и даже чуть-чуть триллера. Но главное — ряд комических ситуация, которые разыгрывают яркими эмоциями как всегда идеально красивые молодые актеры.

При жизни Максим (Павел Прилучный) сильно не напрягался и рядом махинаций сколотил неплохое состояние. Но после неожиданной пафосной смерти от отравления устрицами пришлось поработать. Чтобы не оказаться в геенне огненной за все прегрешения, он становится сотрудником Управления по распределению душ. Его задача вместе с напарницей Валентиной (Ирина Розанова) исследовать «пограничные души» — граждан, чье жизненное досье утеряно, а решение, куда отправить дух новопреставленного, надо принять, анализируя последний день его жизни. Разное видение ситуации чопорной Валентины и разнузданного Максима постоянно приводит к фееричным спорам.

Еще один инфернальный сериал, но теперь российского производства, где Бог — садовод, ангелы ездят на старых «Волгах», а небесная канцелярия погрязла в бумажках. Каждый получасовой эпизод — отдельный мини-сюжет с новым «клиентом», которому осталось жить 24 часа. Создатели не опускаются на экзистенциальные глубины, что делает сериал приятным для просмотра, позволяя отвлекаться на домашние дела, но при этом возникает желание посмотреть все серии до конца.

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