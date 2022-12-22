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Киноафиша Новости Сериал «Поколение «Ви» из вселенной «Пацанов» будет детективом с «обилием крови»

Сериал «Поколение «Ви» из вселенной «Пацанов» будет детективом с «обилием крови»

22 декабря 2022 14:28
Сериал «Поколение «Ви» из вселенной «Пацанов» будет детективом с «обилием крови»

Также в нем появятся несколько персонажей из основного шоу.

В интервью для портала Collider глава телевизионного подразделения Amazon Вернон Сандерс поделился новыми сведениями о сериале «Поколение «Ви», который станет спин-оффом популярного антисупергеройского шоу «Пацаны».

«Поколение «Ви» будет посвящено специальному колледжу, основанному корпорацией Vought. В этом учреждении подростки, обладающие суперсопосбностями, учатся пользоваться своими силами на благо общества и, конечно же, на благо самой Vought. Ранее создатели проекта сообщили о том, что шоу похоже на «Голодные игры», а также сюжетно будет тесно связано с оригинальными «Пацанами». Когда Сандерса спросили о том, как именно будут соотноситься «Пацаны» и «Поколение «Ви», тот ответил:

«Это шоу тесно связано со своим предшественником, и многие персонажи из основного шоу будут появляться в «Поколение «Ви» по ходу первого сезона. В нем также есть немало пасхалок, которые, как мне кажется, придутся по душе фанатам франшизы. Наш проект — это отличное сочетание социальной критики, обилия крови и очень крутой детективной загадки. И я думаю, что люди будут удивлены тем, какое влияние сюжет «Поколения «Ви» окажет на «Пацанов», у них очень интересные взаимоотношения. Возможно, я сейчас сказал больше, чем нужно, но команда действительно в восторге от сериала».

Таким образом, Сандерс не только подтвердил камео персонажей «Пацанов», но и то, что сериал окажет влияние на предстоящий четвертый сезон флагманского шоу. Сандерс добавил, что при этом «Поколение «Ви» будет являть собой самодостаточное шоу:

«Я думаю, мы все надеемся увидеть сериал, который будет ощущаться самостоятельным произведением, но при соответствовать правилам вселенной, созданной Эриком Крипке, Сетом Рогеном и Эваном Голдбергом. И в данный момент мы движемся к тому, чтобы оправдать эти надежды».

Премьера «Поколения «Ви» состоится в 2023 году, точная дата еще неизвестна.

Фото: Amazon Prime Video
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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