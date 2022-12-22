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Киноафиша Новости Судебный иск поклонников Аны де Армас может заставить студии изменить свой подход к трейлерам

Судебный иск поклонников Аны де Армас может заставить студии изменить свой подход к трейлерам

22 декабря 2022 16:01
Судебный иск поклонников Аны де Армас может заставить студии изменить свой подход к трейлерам

Судебный процесс начался из-за ложной рекламы фильма Yesterday.

Во вторник, 20 декабря, окружной судья США Стивен Уилсон вынес решение о том, что киностудии могут быть привлечены к ответственности за выпуск трейлеров, кадры которых не соответствуют конечной версии фильмов. Решение было принято в рамках дела о ложной рекламе фильма Yesterday 2019 года.

Авторами судебного иска стали два фаната Аны де Армас, которые взяли Yesterday напрокат после того, как увидели любимую актрису в трейлере картины. Однако во время просмотра оказалось, что все сцены с ней были вырезаны из фильма. Истцы потребовали взыскать с создателей ленты не менее $5 млн, при этом каждый из них заплатил за аренду Yesterday по $3,99.

Изначально планировалось, что де Армас сыграет девушку, которая станет любовным увлечением главного героя фильма Джека (Химеш Патель). Однако первым зрителям не нравилось, что романтическая линия картины отклоняется от отношений Джека и его основного лобового интереса Элли (Лили Джеймс). Из-за этого все сцены с участием де Армас были удалены.

Студя Universal, ставшая ответчиком, пыталась отклонить иск, утверждая, что трейлеры к фильмам являются «художественными выразительными произведениями», которые содержат короткий рассказ, передающий основную тему фильма, а потому они подпадают под защиту Первой поправки к конституции США (закон о свободе слова). Однако Уилсон не согласился с данными аргументами, посчитав, что трейлер является коммерческим произведением и подпадает под действие законов штата Калифорния о ложной рекламе и недобросовестной конкуренции.

Тогда юристы Universal сослались на то, что создатели фильмов уже достаточно давно включают в трейлеры отрывки, которые не попадают в финальные версии картин. В качестве примера они привели «Парк Юрского периода» (также выпущенный Universal), трейлер которого полностью состоял из кадров, которые нельзя увидеть в самом в фильме. Кроме того, юристы заявили, что, если суд признает трейлеры коммерческими произведениями, все зрители получат возможность подавать иски в случаях, когда фильмы не оправдывают ожидания, созданные трейлерами. Уилсон попытался разрешить эту дилемму, сказав, что закон о ложной рекламе применяется лишь в тех случаях, когда «значительная часть» «разумных потребителей» может быть введена в заблуждение рекламным объявлением.

Сейчас судебный процесс перешел в стадию обмена доказательствами и сертификации класса дела (на этом этапе определяется будет ли суд считать иск индивидуальным или коллективным).

Фото: Universal Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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