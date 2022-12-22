Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Иван Царевич и Серый Волк 5" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Меган Фокс и звезда «365 дней» Микеле Морроне снимутся в научно-фантастическом триллере

Меган Фокс и звезда «365 дней» Микеле Морроне снимутся в научно-фантастическом триллере

22 декабря 2022 12:24
Меган Фокс и звезда «365 дней» Микеле Морроне снимутся в научно-фантастическом триллере

Актриса сыграет робота, который выходит из-под контроля.

Звезда «Трансформеров» Меган Фокс и итальянец Микеле Морроне, известный по эротической трилогии «365 дней» утверждены на ведущие роли в научно-фантастическом триллере «Подчинение» (Subservience). Об этом сообщает Deadline.

В центре сюжета окажется загруженный делами отец (Морроне), который решает приобрести домашнего робота-симулятора (Фокс), чтобы та помогала заботиться о его семье и доме. Очень скоро искусственный интеллект обретает сознание, так что ситуация быстро выходит из-под контроля. Теперь СИМ представляет собой смертельную угрозу, а мужчине необходимо дать ему отпор.

Постановкой картины займется режиссер С.К. Дэйл, работавший с Фокс над прошлогодним триллером «В западне». Сценарий написали Уилл Хонли («Клаустрофобы 2: Лига выживших») и Эйприл Магуайр («Потерянные девушки»). Производственный процесс курирует многочисленная продюсерская команда из Millennium Media, работавшая над такими фильмами, как «Телохранителя киллера», «Падения Ангела» и «Неудержимых». Ниже приведена выдержка из комментария главы студии в лице Джеффри Гринштейна:

«Меган и Микеле идеально подходят для этого своевременного и провокационного триллера. В нашем третьем совместном проекте с Меган благодаря высококонцептуальной тематике и актуальности материала мы создадим поучительную историю об искусственном интеллекте и реальной угрозе, которую он может нести».

Съемки «Подчинения» стартуют 7 января 2023 года на болгарской студии Nu Boyana.

Фото: Getty Images
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
Романтика в большом городе: 8 сериалов для тех, кто любит «Эмили в Париже» Романтика в большом городе: 8 сериалов для тех, кто любит «Эмили в Париже» Читать далее 20 декабря 2022
«Сердце Пармы», «Казнь» и «Ника»: 10 лучших российских фильмов 2022 года «Сердце Пармы», «Казнь» и «Ника»: 10 лучших российских фильмов 2022 года Читать далее 20 декабря 2022
Выбор редакции: 8 лучших фильмов 2022 года Выбор редакции: 8 лучших фильмов 2022 года Читать далее 20 декабря 2022
На Литрес вышла новая повесть мастера триллеров Майка Омера, по книгам которого снимают сериал «Внутри убийцы» На Литрес вышла новая повесть мастера триллеров Майка Омера, по книгам которого снимают сериал «Внутри убийцы» Читать далее 22 декабря 2022
Тест: что из новогодних новинок тебе посмотреть? Тест: что из новогодних новинок тебе посмотреть? Читать далее 21 декабря 2022
Непослушник, богатырь, бармен: 5 лучших ролей Виктора Хориняка Непослушник, богатырь, бармен: 5 лучших ролей Виктора Хориняка Читать далее 22 декабря 2022
Назад в СССР: современные сериалы, рассказывающие о советском времени Назад в СССР: современные сериалы, рассказывающие о советском времени Читать далее 20 декабря 2022
12 фильмов и сериалов, в которых герои встречают любовь в канун Рождества 12 фильмов и сериалов, в которых герои встречают любовь в канун Рождества Читать далее 21 декабря 2022
От ромкомов до хорроров: 10 новых фильмов про Рождество и Новый год От ромкомов до хорроров: 10 новых фильмов про Рождество и Новый год Читать далее 22 декабря 2022
От любви до ненависти: 10 кинофраншиз, которые не смогли вовремя остановиться  От любви до ненависти: 10 кинофраншиз, которые не смогли вовремя остановиться Читать далее 19 декабря 2022
Related video