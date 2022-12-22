Меган Фокс и звезда «365 дней» Микеле Морроне снимутся в научно-фантастическом триллере

Звезда «Трансформеров» Меган Фокс и итальянец Микеле Морроне, известный по эротической трилогии «365 дней» утверждены на ведущие роли в научно-фантастическом триллере «Подчинение» (Subservience). Об этом сообщает Deadline.

В центре сюжета окажется загруженный делами отец (Морроне), который решает приобрести домашнего робота-симулятора (Фокс), чтобы та помогала заботиться о его семье и доме. Очень скоро искусственный интеллект обретает сознание, так что ситуация быстро выходит из-под контроля. Теперь СИМ представляет собой смертельную угрозу, а мужчине необходимо дать ему отпор.

Постановкой картины займется режиссер С.К. Дэйл, работавший с Фокс над прошлогодним триллером «В западне». Сценарий написали Уилл Хонли («Клаустрофобы 2: Лига выживших») и Эйприл Магуайр («Потерянные девушки»). Производственный процесс курирует многочисленная продюсерская команда из Millennium Media, работавшая над такими фильмами, как «Телохранителя киллера», «Падения Ангела» и «Неудержимых». Ниже приведена выдержка из комментария главы студии в лице Джеффри Гринштейна:

«Меган и Микеле идеально подходят для этого своевременного и провокационного триллера. В нашем третьем совместном проекте с Меган благодаря высококонцептуальной тематике и актуальности материала мы создадим поучительную историю об искусственном интеллекте и реальной угрозе, которую он может нести».

Съемки «Подчинения» стартуют 7 января 2023 года на болгарской студии Nu Boyana.