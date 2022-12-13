Тест: какой ты Санта?

Образ доброго волшебника, дарящего подарки на Рождество, неоднократно переосмыслялся в современном кинематографе. В разное время Санта-Клаус становился героем добрых детских сказок, остроумных комедий и даже фильмов ужасов. Специально для всех поклонников кино с новогодним настроением, мы составили тест, который позволит узнать, какой культовый персонаж Санты подходит вам больше всего.