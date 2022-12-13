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Киноафиша Новости Тест: какой ты Санта?

Тест: какой ты Санта?

13 декабря 2022 12:00
Тест: какой ты Санта?

Саркастичный Уилли, злобный Крампус или каноничный Николай Чудотворец — найди свое альтерэго среди дедушек в красном костюме.

Образ доброго волшебника, дарящего подарки на Рождество, неоднократно переосмыслялся в современном кинематографе. В разное время Санта-Клаус становился героем добрых детских сказок, остроумных комедий и даже фильмов ужасов. Специально для всех поклонников кино с новогодним настроением, мы составили тест, который позволит узнать, какой культовый персонаж Санты подходит вам больше всего.

Olya Smolina
Olya Smolina
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