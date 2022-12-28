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Киноафиша Новости Александр Петров соблазняет свою неуступчивую противницу в трейлере мелодрамы «Непослушная»

Александр Петров соблазняет свою неуступчивую противницу в трейлере мелодрамы «Непослушная»

28 декабря 2022 11:37
Александр Петров соблазняет свою неуступчивую противницу в трейлере мелодрамы «Непослушная»

Фильм об отношениях самоуверенного бизнесмена и принципиальной студентки.

Компания «Наше кино» представила дебютный трейлер эротической мелодрамы «Непослушная», главные роли в которой сыграли Александр Петров и Анастасия Резник. Релиз картины состоится в День всех влюбленных — 14 февраля 2023 года.

В центре повествования окажется двадцатилетняя Эля (Резник), обучающаяся на эколога. Однажды она знакомится с главой строительной компании Матвеем (Петров). Последний демонстрирует студентам план застройки на месте древнего лесопарка. Эля без стеснений открыто критикует его проект. Самоуверенность героини привлекает внимание бизнесмена, но в попытках подступиться к ней он терпит фиаско. Тогда он предлагает ей пари, подразумевающее совместную романтическую неделю по его правилам. Если по истечении этого периода неуступчивая барышня все-таки решит уйти, он без колебаний откажется от строительства небоскреба в лесопарке. Эля ощущает себя кем-то вроде героини картины «Красотка», однако Матвей оказывается совсем не тем человеком, каким она его изначально видела.

Снял фильм режиссер Дмитрий Суворов («Все или ничего», «Одноклассницы»), а над сценарием вместе с ним работал Федор Деревянский («Потерянные», «Ярды»). В остальной актерский состав вошли Ян Цапник («Последний министр»), Никита Тарасов («Кухня»), Анна Чурина («Жизнь по вызову»), Семен Арзуманов («Полицейский с YouТюба») и Владислав Ветров («Отель Элеон»).

Фото: Наше Кино
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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