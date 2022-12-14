Отправляемся в Европу: 6 необычных локаций, где снимали сериал «Уэнсдэй»

Еще не прошло даже месяца после выхода «Уэнсдэй», а этот проект уже, по праву, можно считать одним из самых успешных шоу Netflix. На данный момент, сериал смог набрать миллиард часов просмотра и официально войти в топ-2 самых просматриваемых англоязычных сериалов за всю историю платформы.

«Уэнсдэй» стал настоящим визуальным праздником и новым вдохновением в индустрии, а его внутренняя готическая составляющая задела умы масс. Рассказываем, где и как снимали новый хит Netflix.

Основное место съемок

Чтобы запечатлеть таинственную и мрачную атмосферу сериала, Тим Бертон вместе со всей командой отправились в Румынию (а если быть точнее — в окрестности Бухареста). Выбор страны оказался очевидным: за Румынией давно закреплен статус самой мистической страны, вокруг которой постоянно ходят легенды и мифы.

Дженна Ортега отзывалась о съемках так:

«Я мало что слышала о Румынии, но я была очень рада, когда узнала, что мы собираемся провести там несколько съемочных месяцев. Все, что я знала до приезда о стране, — там есть много жутких замков. И нам очень повезло, что мы снимали в одном из таких. Все выглядело идеально и гармонично, иногда я даже не могла поверить в то, что это не декорации».

Уэнсдэй

Проблемы с румынской погодой

Сериал снимался с сентября 2021-го по март 2022-го. В Румынии в этот период года температура значительно падает, и в середине зимы погода часто вызывала непривычные сложности на съемках.

«Я должна сказать, что для меня в Румынии было слишком холодно. Я помню один день, когда мне пришлось сниматься на улице, а в тот день шел снег. Я была одета в несколько слоев одежды, один поверх другого, но мне все еще было очень, очень холодно. При этом, мне нельзя было трястись или двигаться, потому что мой персонаж в этот момент находился без сознания», — рассказывала Дженна.

Дженна Ортега

Академия Невермор (Замок Кантакузино)

Именно в Замке Кантакузино снимали все школьные сцены. Крепость была построена в 1911 году по просьбе принца Георге Григоре Кантакузино. После Второй мировой войны замок какое-то время принадлежал Министерству внутренних дел страны, а затем был восстановлен и вновь открыт для посещения. Для «Уэнсдэй» была модифицирована крыша: она должна была выглядеть более готично.

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Уэнсдэй

Внутренний двор школы (Каса Монтеору)

Что касается внутренних сцен школы, команды шоу снимала их в историческом доме-памятнике Casa Monteoru. Этот очень старое здание, расположенное в самом сердце румынской столицы, имеющее грандиозную мраморную лестницу и множество богато украшенных комнат, которые использовались в сценах, где Уэнсдэй и ее одноклассники бродят по Невермору. Сцены в кабинете директора академии, миссис Уимс, кстати, также были сняты здесь.

Уэнсдэй

Оранжерея Невермора (Бухарестский ботанический сад)

Сцены с участием зеленой оранжереи мисс Торнхилл были сняты в Gradina Botanica Dimitrie Brândza, он же Бухарестский ботанический сад. Он был основан в 1860 году и назван в честь своего основателя, ботаника Димитрия Брандзы. Сам сад расположен в районе Котрочени румынской столицы и, на данный момент, работает для любителей природы постоянно.

Уэнсдэй

Джерико (Киностудия Buftea)

На самом деле город под названием «Джерико» существует в реальной жизни, но для «Уэнсдэй» все локации (площадь, мир пилигримов, дом шерифа и др) были построены на киностудии Бухареста Buftea.

Помимо декораций, некоторые экстерьеры возле Невермора были установлены на месте. Например, сцены на вокзале были сняты в Гара Регала, станции горного городка Синая в районе Буштень. Что касается этих великолепных сцен с озером, Кубок По был снят на двух водоемах в Румынии: Бранести и Стербей.

Уэнсдэй

Предыдущая школа Уэнсдэй (Политехнический университет Бухареста)

В начале первого эпизода, Уэнсдэй вместе с Пагсли учатся вместе в другой школе. Для съемок в бассейне и в общем коридоре был выбран Политехнический университет Бухареста, основанный в 1818 году.

Уэнсдэй

Дом Гейтсов (Особняк Конакулы)

В 6 эпизоде Ксавье рассказывает Уэнсдэй про старый и жуткий особняк Гейтсов. Но на самом деле, это просто величественное старое здание, классифицированное как исторический памятник в Румынии и расположенное в Дымбовице, графстве к северу от Бухареста.

Уэнсдэй

Железнодорожная станция Регала в деревне Синая

Netflix использовали железнодорожную станцию Гала Регала в городе Синая, Румыния, для съемок, снятых возле Академии Невермор. Синая – живописная деревня, где когда-то жила семья короля Михая I.