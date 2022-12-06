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Киноафиша Новости Сиквел «Охотников за привидениями: Наследники» снимет сценарист Гил Кинан

Сиквел «Охотников за привидениями: Наследники» снимет сценарист Гил Кинан

6 декабря 2022 15:27
Сиквел «Охотников за привидениями: Наследники» снимет сценарист Гил Кинан

Ожидается, что в предстоящем фильме Пол Радд, Кэрри Кун, Финн Фулфхард, Маккенна Грейс и другие вернутся к своим ролям.

Сиквел «Охотников за привидениями: Наследники» обрел режиссера. Изначально многие полагали, что постановкой продолжения займется создатель прошлогодней картины Джейсон Райтман, но режиссерское кресло доверили другому человеку. По данным Deadline, вторую часть снимет соавтор «Наследников» Гил Кинан, а Райтман поработает над проектом в качестве исполнительного продюсера.

Кроме того, Джейсон Райтман является соавтором сценария предстоящего фильма. Действие сиквела развернется в Нью-Йорке, что подразумевает увеличение масштаба изображаемых событий. Согласно инсайдерским данным, весь основной актерский состав «Наследников», включая Пола Радда и Кэрри Кун, вернется к своим ролям.

Что касается Кинана, то он далеко не новичок. В его режиссерской фильмографии значатся отмеченный номинацией на «Оскар» мультфильм «Дом-монстр», провалившееся фэнтези «Город Эмбер: Побег», ремейк «Полтергейста», сериал «Крик» и сказка «Мальчик по имени Рождество». Кинематографист непередаваемо горд, что ему доверили управлять знаменитой франшизой:

«Для меня подлинная часть взяться за протоновый ускоритель и курировать следующую главу семейной саги Спенглеров. Сейчас мне хочется сделать только одного — вернуться в далекий 1984 год и сказать пареньку в шестом ряду кинотеатра Mann Valley West, что однажды он и сам будет режиссировать «Охотников за привидениями».

Съемки новых «Охотников за привидениями» начнутся уже в ближайшее время, потому что премьеру студия Sony Pictures назначила на 20 декабря 2023 года.

Фото: Sony Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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