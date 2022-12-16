Генри Кавилл договаривается о ведущей роли в сериале по игре Warhammer 40,000

Распрощавшись с ролями Ведьмака и Супермена, Генри Кавилл теперь готов погрузиться в еще одну знаменитую вселенную. По данным издания The Hollywood Reporter, актер планирует сыграть ведущую роль в многосерийной экранизации культовой видеоигры Warhammer 40,000. Для исполнителя грядущий сериал является по-настоящему особенным проектом — в массах артист известен как заядлый геймер и он неоднократно выражал свою любовь к первоисточнику.

Грядущим сериалом займется медиагигант Amazon. Сделка с компанией Games Workshop, владеющей интеллектуальной собственностью, находится уже на финишном этапе.

Действие оригинального боевого фэнтези с элементами научной фантастики разворачивается в далеком будущем, где все очень мрачно и неблагополучно. Человеческая цивилизация перестала прогрессировать и ведет бесконечные ожесточенные сражения с магическими существами, различными богами и демонами. О сюжете предстоящего сериала пока ничего неизвестно, равно как о персонаже Кавилла.

В данный момент нет даже сформированной творческой команды, зато Кавилл будет параллельно выступать в качестве исполнительного продюсера. Таким образом, актер сможет оказывать влияние на творческий процесс, что ему не удавалось в рамках «Ведьмака».